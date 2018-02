En daarmee is er eindelijk hard bewijs dat ook buiten onze Melkweg planeten te vinden zijn.

De afgelopen jaren zijn er duizenden (kandidaat)planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. Maar allemaal bevonden ze zich in ons eigen sterrenstelsel: de Melkweg. Maar daar is nu verandering in gekomen. Onderzoekers van de universiteit van Oklahoma hebben voor het eerst planeten buiten ons sterrenstelsel ontdekt.

Massa

Het gaat om een groot aantal planeten, zo melden ze in het blad Astrophysical Journal Letters. De planeten bevinden zich in een sterrenstelsel dat maar liefst 3,8 miljard lichtjaar van ons verwijderd is. De massa van de planeten loopt sterk uiteen: er zijn exemplaren bij die ongeveer net zo zwaar zijn als Jupiter, maar ook exemplaren die qua massa vergelijkbaar zijn met onze maan.

De onderzoekers ontdekten de planeten met behulp van een techniek die gravitationele microlensing wordt genoemd. Hierbij wordt het licht van een ver object – in dit geval een quasar – afgebogen door de zwaartekracht van een object – in dit geval het op 3,8 miljard lichtjaar afstand gelegen sterrenstelsel. De veranderingen die het licht van de quasar ondergaat onder invloed van het stelsel op de voorgrond verraadt meer over de massa en samenstelling van dat stelsel. En in dit geval konden de onderzoekers er dus uit afleiden dat in het stelsel waarschijnlijk per ster zo’n 2000(!) objecten met een massa die uiteenloopt van de massa van de maan tot de massa van Jupiter, te vinden zijn. “We zijn heel opgewonden over deze ontdekking,” stelt onderzoeker Xinyu Dai. “Het is voor het eerst dat iemand planeten buiten ons sterrenstelsel heeft ontdekt.”

Volgens zijn collega Eduardo Guerras laat het onderzoek vooral zien hoe veelbelovend en krachtig de gebruikte techniek is. “Dit sterrenstelsel is zo’n 3,8 milard lichtjaar van ons verwijderd en er is geen enkele kans om deze planeten direct waar te nemen, zelfs niet met de beste telescopen die je je in een sciencefiction-scenario voor zou kunnen stellen. Maar wij zijn in staat om ze te bestuderen, hun aanwezigheid te onthullen en zelfs een idee te krijgen van hun massa. Dat is coole wetenschap.”