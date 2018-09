Wie deze reis gaat maken, blijft nog even spannend.

Elon Musk heeft er nooit doekjes omgewonden: zijn plan is om twee toeristen in een Dragon 2 capsule naar de maan te schieten. En nu komt dit plan weer een stapje dichterbij. De eerste passagier heeft namelijk bij SpaceX zijn handtekening gezet.

Maantoerist

Maar wie is deze geheimzinnige reiziger? Dat laat SpaceX maandag pas weten. We zullen daar dus nog even op moeten wachten. Wel liet Musk vorig jaar al weten dat er een duo was geselecteerd. “De ruimtetoeristen hebben al een aanzienlijke aanbetaling verricht,” liet hij destijds in een persbericht weten. De ruimtetoeristen in spe hebben in ieder geval een goedgevulde bankrekening. Het is aannemelijk dat ze – gezien het totale kostenplaatje – per persoon minimaal enkele tientallen miljoenen euro’s betalen.

Grote stap

Dat het plan om een particuliere passagier rond de maan te laten vliegen dan nu echt van de grond komt, is een enorm. “Het is een belangrijke stap voor iedereen die ervan droomt om een ruimtereis te maken,” schrijft SpaceX.

Planning

Wanneer de lancering precies plaats gaat vinden, is nog niet bekend. Musk kan af en toe wat hard van stapel lopen. Zo was zijn eerste doel om de missie al in 2018 te laten plaatsvinden. Maar dat plan bleek al gauw te ambitieus. Als alles volgens plan verloopt, zullen de maantoeristen in 2019 hun droomreis maken. Maar of dit ook echt staat te gebeuren, valt nog te bezien. Zo is de Falcon Heavy-raket – die gebruikt wordt om de ruimtetoeristen te lanceren – pas één keer eerder gelanceerd. Ook is er nog nooit een bemande Dragon 2-ruimtecapsule de ruimte in gegaan. De eerste bemande Dragon 2-vlucht naar het internationale ruimtestation vindt pas later dit jaar plaats. En het is niet slim om burgers de ruimte in te schieten als Falcon Heavy-lanceringen en Dragon 2-vluchten nog niet routinematig worden afgewerkt.

Slechts 24 mensen hebben in de geschiedenis een bezoekje gebracht aan de maan. En sinds de laatste Apollo-missie in 1972 heeft niemand de natuurlijke satelliet bezocht. Wie de eer krijgt voor het volgende bezoek kan zichzelf dan ook een ontzettende geluksvogel noemen.