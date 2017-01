Greenpeace komt met de eerste beelden van het meer dan 900 kilometer lange rif op de proppen.

Al in de jaren zeventig vermoedden onderzoekers dat zich nabij de monding van de Amazone een rif bevond. In het gebied zwommen namelijk vissen rond die men normaliter in een rif aantreft. Maar pas decennia later – in 2016 – stelden onderzoekers het bestaan van het rif met zekerheid vast. In het blad Science Advances concludeerden de onderzoekers dat zich nabij de monding van de Amazone een meer dan 900 kilometer lang en kleurrijk rif bevond. Ze trokken die conclusie nadat ze stukjes van het rif hadden opgevist. “We haalden de meest geweldige en kleurrijke dieren die ik ooit tijdens een expeditie heb gezien boven water,” vertelde onderzoeker Patricia Yager vorig jaar.

Heel veel leven

En nu zijn voor het eerst beelden gemaakt van het rif. In een onderzeeër daalden de Braziliaanse professor Ronaldo Francini Zoon en bioloog John Hocevar (verbonden aan Greenpeace) af naar het rif. Ze doken naar een diepte van zo’n 220 meter en keken daar – naar eigen zeggen – twee uur lang hun ogen uit. “Ik voel me zoals iemand die terugkeert van een andere planeet zich moet voelen,” stelde Zoon nadat hij uit de onderzeeër was gestapt. “Het is een heel gevarieerd ecosysteem. Het grootste deel van het rif wemelt van het leven.”

Koraalvlinders

Naast sponzen stuitten de onderzoekers er op koraal en diverse vissen, waaronder ook plantenetende exemplaren. De laatsten bewijzen dat er ook hier – waar zonlicht schaars is – algen groeien. Ook hebben de onderzoekers koraalvlinders gespot. Mogelijk gaat het zelfs om een nieuwe soort koraalvlinder, stelt Zoon. “Koraalvlindersoorten zijn vaak in diepwatergebieden ontdekt.”

Greenpeace wil het nieuwe rif in kaart brengen om het vervolgens beter te kunnen beschermen. Zoals de wetenschappers die het rif ontdekten vorig jaar al opmerkten, wordt het Amazonerif bedreigd door de opwarming van de aarde en menselijke activiteiten. Zo zijn er plannen om in het gebied naar olie te gaan boren.