De ogen zijn meestal gericht op Florida, maar op 5 mei verandert dit.

Op deze dag hoopt NASA de allereerste interplanetaire raket te lanceren vanaf de militaire basis Vanderberg in Californië. Een Atlas V-raket brengt de Marslander InSight buiten de dampkring van onze planeet. De lander landt 26 november 2018 op de rode planeet.

De eerste zeventien seconden vliegt de raket recht omhoog. Daarna buigt de Atlas V af naar het zuiden. “Woon je langs de kust van Californië, ten zuiden van Los Angeles of in San Diego, zorg dan dat je op 5 mei op tijd wakker bent, want het belooft een mooie show te worden,” zegt Tim Dunn van het John F. Kennedy Space Center.

Meestal worden interplanetaire raketten vanaf de oostkust gelanceerd, omdat dit vaak de meest efficiënte route is om een bepaalde planeet te bereiken.

Wat gaat InSight doen?

Er rijden al verschillende rovers op Mars rond, waardoor InSight zich specifiek gaat richten op het binnenste van de rode planeet. Zo zal InSight onderzoek gaan doen naar de hitte die uit het binnenste van de planeet komt, Marsbevingen en de rotatie van de rode planeet gaan bestuderen. De lander zal bovendien heel diep – tot zo’n 4,5 meter – in de rode planeet gaan boren. Het belangrijkste doel van de missie? Inzicht geven in hoe rotsachtige planeten ontstaan en evolueren.

Live volgen?

Natuurlijk is de lancering van InSight live te volgen via NASA TV. Zorg dus dat je op 5 mei om 13:05 uur Nederlandse tijd klaar zit voor de countdown en… lift-off!