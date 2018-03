‘Oumuamua cirkelde oorspronkelijk dus rond niet één, maar twee sterren.

Vorig jaar ontdekten onderzoekers een ruimtesteen waarvan ze voor het eerst met zekerheid kunnen stellen dat deze niet in ons zonnestelsel thuishoort. De steen – ‘Oumuamua gedoopt – komt uit een ander sterrenstelsel zetten. En dankzij een nieuw onderzoek hebben we nu een iets beter beeld van hoe dat sterrenstelsel er uitziet. In het blad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society schrijven onderzoekers namelijk dat ‘Oumuamua waarschijnlijk uit een dubbelstersysteem is komen zetten.

Methode

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze nagingen hoe goed dubbelstersystemen in staat zijn om objecten zoals ‘Oumuamua de deur te wijzen. Ook keken ze naar de frequentie waarmee dubbelstersystemen in de Melkweg voorkomen.

Twee sterren

Het onderzoek wees uit dat rotsachtige objecten zoals ‘Oumuamua veel gemakkelijker uit dubbelstersystemen komen zetten dan uit stelsels met slechts één centrale ster. Bovendien zijn er in de Melkweg vele dubbelstersystemen te vinden. De onderzoekers zijn er dan ook van overtuigd dat ‘Oumuamua uit een stelsel met twee sterren afkomstig is.

Planeten

Bovendien wijst hun onderzoek uit dat ‘Oumuamua waarschijnlijk uit een relatief warm stelsel komt met minimaal één ster met een vrij grote massa. Rond zo’n ster zouden namelijk – op geringe afstand – veel meer rotsachtige objecten zoals ‘Oumuamua cirkelen. De onderzoekers vermoeden verder dat ‘Oumuamua werd weggeslingerd uit zijn moederstelsel toen zich rond de twee sterren planeten begonnen te vormen.

Het onderzoek naar ‘Oumuamua gaat ondertussen gewoon door; er zijn nog veel vragen over de interstellaire bezoeker. Door deze te beantwoorden, hopen de onderzoekers niet alleen maar over ‘Oumuamua te weten te komen, maar ook over het stelsel waarin deze eigenlijk thuishoort.