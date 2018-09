Naar alle verwachting zal de lander overmorgen het oppervlak dan eindelijk aanraken.

Ruimtevaartuig Hayabusa2 cirkelt op dit moment rond planetoïde Ryugu, zo’n 3,2 miljard kilometer van ons vandaan. Aan boord heeft het vaartuig twee verschillende landers, die beide ingezet zullen worden om meer te weten te komen over de planetoïde. En één daarvan, MINERVA, zal op zeer korte termijn aan zijn verkenningsmissie gaan beginnen: zo zal deze morgen de langverwachte afdaling gaan inzetten.

Meer weten? In oktober zal de tweede lander van Hayabusa2, MASCOT, ook op het oppervlak van Ryugu landen. De landingsplek is met alle zorg uitgekiend. Lees hier waar de perfecte plek precies aan moet voldoen.

Oefenen

Afgelopen week heeft Hayabusa2 de landing al een beetje geoefend. Zo heeft de sonde de planetoïde tot zo’n 600 meter genaderd. Vervolgens maakte het ruimtevaartuig snel rechtsomkeert en vloog terug naar een veilige 20 kilometer hoogte.

Manoeuvre

Door deze manoeuvre konden de onderzoekers goed zien hoe Hayabusa2 zich op een lagere hoogte gedraagt. Daarnaast verschafte het een scherp beeld van het gebied waar de lander voet aan de grond zal zetten. Stap voor stap wordt er op deze manier de nu nog onbekende gebieden op Ryugu verkent.

MINERVA

MINERVA bestaat uit twee verschillende rovers – Rover 1A en Rover 1B. De rovers zullen zich al springend over het oppervlak van Ryugu verplaatsen. De twee rovers hebben een hexagonale vorm. Daarnaast hebben ze een diameter van 18 cm, een hoogte van 7 cm en wegen ze elk zo’n 1,1 kilo. Op rover 1A zitten vier camera’s gemonteerd, op rover 1B drie. Deze camera’s zullen worden ingezet om Ryugu zo goed mogelijk op beeld vast te leggen.

De verwachting is dat MINERVA op 21 september het oppervlak van het ruimtebrokstuk zal aanraken. De hoop is natuurlijk dat dit allemaal goed zal verlopen. Want het zeker geen koek en ei om iets heelhuids op het oppervlak van een planetoïde te laten landen. Daar kan voorganger Hayabusa goed over meepraten. Zo mislukte de eerste poging van het vaartuig om touchdown te maken op de planetoïde Itokawa. Een tweede poging lukte een week later wel. Daarbij was het ook de bedoeling om een robot op het oppervlak te zetten. Echter schoot deze zijn doel voorbij en verdween de ruimte in.