Dit enkelbotje gooit ons beeld van onze verre voorouders overhoop.

Onderzoekers weten al lang dat de voorouders van de mensen, lemuren, apen en mensapen in bomen leefden. Maar hoe ze zich precies voortbewogen, was onduidelijk. Aangenomen werd dat dat er vrij traag aan toeging. Maar een nieuw botje gooit dat beeld overhoop en suggereert dat deze verre voorouders heuse acrobaten waren die flinke sprongen konden maken.

Het botje in kwestie is teruggevonden in het zuidoostelijke deel van Frankrijk en zou zo’n 52 miljoen jaar oud zijn. Het botje behoort toe aan één van de eerste primaten: Donrussellia provincialis, zo meldt het blad Journal of Human Evolution. Eerder werden van deze primaat alleen maar kaken en tanden teruggevonden.

De onderzoekers hebben het enkelbotje uitgebreid bestudeerd en kwamen daarbij voor een verrassing te staan. De enkel van Donrussellia provincialis leek helemaal niet op die van andere primaten, maar had meer weg van de enkel van een boomspitsmuis. Bovendien wijst de anatomie erop dat de primaat niet op en langs kleine takken klauterde en trippelde, maar in staat was om van stammen naar takken te springen. Het diertje zou daarbij de takken vast hebben gegrepen met zijn voeten om heelhuids te landen.

Het suggereert dat de eerste primaten eerst hun acrobatische sprongen gingen maken en later pas de anatomische veranderingen ondergingen die ze in staat stelde om zich ook aan de dunnere uiteinden van takken vast te klemmen en van boom naar boom te slingeren. “In staat zijn om van de ene boom naar de andere te springen, is wellicht belangrijk geweest, zeker als op de grond roofdieren klaarlagen om de primaten te grijpen,” stelt onderzoeker Doug Boyer.