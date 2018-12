En neemt mee: een Israëlische tijdcapsule.

SpaceIL heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen. Hoewel gebrek aan fondsen eerst roet in het eten gooide en vervolgens de Google Lunar X Prize (zie kader) ook nog aan hen voorbijschoot, stuurt de Israëlische non-proforganisatie nu toch een lander naar de maan. Hiermee wordt Israël het vierde land – na de Verenigde Staten, Rusland en China – dat een vaartuig op de maan zal zetten. “We zijn er trots op om de eerste non-gouvernementele organisatie ter wereld te zijn die naar de maan gaat,” zegt de tevreden algemene manager Opher Doron.

Tijdscapsule

Het ruimtevaartuig zal niet met lege handen bij de maan aankomen. Zo zal er aan boord van het vaartuig een tijdscapsule meereizen. Zowel het vaartuig, als de capsule zullen voor onbepaalde tijd op de maan vertoeven en zullen – naar alle waarschijnlijkheid – niet meer naar de aarde terugkeren. De informatie is dan ook bedoeld voor toekomstige generaties. “Dit is een emotioneel moment,” zei Yonatan Winetraub, één van de oprichters van SpaceIL terwijl hij de tijdscapsule in het ruimtevaartuig plaatste. “We weten niet hoe lang het vaartuig en de tijdcapsule op de maan zullen blijven. Het is goed mogelijk dat komende generaties deze informatie zullen vinden en meer willen weten over dit historische moment.”

Informatie

Maar over wat voor informatie gaat het dan? Dat is een hele waslijst. Zo bestaat de tijdscapsule uit drie schijven elk overladen met honderden digitale bestanden. Denk bijvoorbeeld aan details over het ruimtevaartuig en de bemanning die deze bouwde, nationale symbolen (zoals Israëls onafhankelijkheidsverklaring, de Bijbel, het volkslied van Israël en de Israëlische vlag), schilderijen, woordenboeken in 27 talen en encyclopedieën. Maar dan zijn we er nog niet. Ook Hebreeuwse liederen, boeken over kunst en wetenschap, informatie over Israëlische wetenschappelijke en technologische ontdekkingen, foto’s van het Israëlische landschap en leidende figuren uit de Israëlische cultuur moeten en zullen mee naar de maan.

Ondertussen zijn alle testen van het ruimtevaartuig – dat recentelijk tot Beresheet is gedoopt, dat ‘Genesis’ in het Hebreeuws betekent – voltooid. “Het team van SpaceIL bereidt zich voor op het begin van een verbazingwekkende en complexe reis die een voorbeeld is van innovatie, creativiteit, en moed,” zegt CEO van SpaceIL Ido Anteby. In februari 2019 is het dan zover, en zal Beresheet vanuit Cape Canaveral, Florida gelanceerd zal worden. Het vaartuig zal dan samen met een SpaceX Falcon 9-raket afgeschoten worden. De exacte datum is op dit moment nog onbekend.