De deadline van de Google Lunar X Prize is – wederom – een beetje opgeschoven: naar maart 2018.

Het zou in 2017 enorm spannend worden rond en op de maan. Maar liefst vijf private partijen zouden proberen om vóór 31 december 2017 de maan te bereiken en zo de Google Lunar X Prize (zie kader) in de wacht te slepen. Maar alles wijst er nu op dat het dit jaar niet meer gaat gebeuren, nu de wedstrijdorganisator de deadline – opnieuw – heeft uitgesteld. De private partijen hebben nu tot 31 maart 2018 de tijd om voet op de maan te zetten.

In 2007 werd de Google Lunar X Prize aangekondigd. Wie er voor het eerst in slaagde om voor 2015 een rover op de maan te zetten, deze rover minimaal 500 meter op de maan te laten afleggen, foto’s en filmpjes op de maan te maken en naar de aarde te sturen, wint een slordige 25 miljoen euro. Hoewel velen enthousiast aan de slag gaan, blijkt de deadline van 31 december 2015 te ambitieus. En dus wordt deze opgeschoven naar 31 december 2017. Maar ook dat blijkt nu dus niet haalbaar.

De partijen

Op dit moment zijn nog vijf private teams in de race voor de hoofdprijs: SpaceIL, MoonExpress, Synergy Moon, TeamIndus en Hakuto. Alle partijen hebben inmiddels een raket weten te vinden die hun rover kan lanceren. Maar blijkbaar zijn er toch enige twijfels of dat wel op tijd gaat lukken. En dus is de de deadline nu wat opgeschoven. De private partijen moeten hun missie nu uiterlijk op 31 maart 2018 hebben afgerond. In theorie kan er nu dus ook in 2018 nog gelanceerd worden.

Nieuwe prijzen

En dat niet alleen. De wedstrijdleiding heeft nog twee Milestone Prizes toegevoegd die de partijen kunnen winnen. De eerste is de Lunar Arrival Milestone Prize. Deze is weggelegd voor partijen die een baantje rond de maan trekken of dat overslaan en direct op de maan landen. De prijs? 1,75 miljoen dollar. De tweede prijs is de Soft Landing Milestone Prize. Om deze prijs – zo’n 3 miljoen dollar – te kunnen innen, moet een partij vanaf het maanoppervlak data naar de aarde versturen en zo bewijzen dat deze zachtjes op de maan is geland. Deze – en andere Milestone Prizes – worden verdeeld onder alle partijen die de mijlpalen voor 31 maart 2018 weten te bereiken.

De allereerste maanlanding lijkt dus nabij, maar wel ietsje verder weg dan we tot begin deze week dachten. Dat is misschien wat teleurstellend, maar laten we niet vergeten dat hier vijf partijen bezig zijn om geschiedenis te schrijven. En dat kost tijd als je het goed wilt doen.