De Internationale Astronomische Unie heeft de eerste veertien namen voor gebieden op Pluto goedgekeurd. De namen zijn voorgedragen door het New Horizons-team en worden al enkele jaren onofficieel gebruikt.



Het witte hart op Pluto heet nu officieel de Tombaugh-regio. Astronoom Clyde Tombaugh (1906 – 1997) ontdekte de dwergplaneet in 1930. Het is logisch dat zijn naam een plekje op de bekendste dwergplaneet krijgt. Linksboven deze regio vinden we de Burney-krater. Deze krater is vernoemd naar Venetia Burney (1918 – 2009), die als elfjarig meisje de naam ‘Pluto’ verzon. Het westelijke deel van de Tombaugh-regio heet Sputnik Planitia (en dus geen Sputnik Planum) en is een ode aan de Sputnik 1, de eerste satelliet in de ruimte.

Tenzing Montes en Hillary Montes zijn twee bergruggen, vernoemd naar de eerste mensen op de top van de Mount Everest: Tenzing Norgay en Sir Edmund Hillary. Een andere bergrug – Al-Idrisi Montes – eert Ash-Sharif al-Idrisi, een beroemde Arabische cartograaf en geograaf.

De veertien gebieden zie je op de kaart hieronder.



Nog meer namen

De Internationale Astronomische Unie is de instelling die gaat over namen voor planetoïden, planeten, sterren en sterrenstelsels. Ook bepaalt de IAU hoe bepaalde kraters en bergen op planeten en manen heten. Dit is pas het begin, want het New Horizons-team heeft ook namen voorgedragen voor gebieden op de maan Charon. Deze worden binnenkort waarschijnlijk ook officieel goedgekeurd.

Naar 2014 MU69

De New Horizons-ruimtesonde is inmiddels op weg naar Kuipergordelobject 2014 MU69. Op 1 januari 2019 scheert het ruimtevaartuig op slechts 3.500 kilometer langs het object, dat mogelijk uit twee delen bestaat. Dan krijgen wij details te zien van 70 meter (en groter) op het oppervlak van 2014 MU69. Wat gaan we er aantreffen?