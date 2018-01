De segmenten zullen uiteindelijk een 39(!) meter grote hoofdspiegel vormen.

In een Duitse fabriek zijn met succes de eerste zes zeshoekige segmenten van de hoofdspiegel van de Extremely Large Telescope gegoten. Het is de opmaat naar véél meer. De hoofdspiegel zal uiteindelijk namelijk uit 798 segmenten worden opgebouwd. Elk segment is 1,4 meter breed en ongeveer 5 centimeter dik. De segmenten zullen samenwerken als één 39 meter brede spiegel die tientallen miljoenen keren zoveel licht kan verzamelen als jouw oog.

Geweldig gevoel

“Het was een geweldig gevoel om de eerste segmenten met succes gegoten te zien worden,” vertelt Marc Cayrel, verbonden aan de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) die opdracht heeft gegeven tot de bouw van de monstertelescoop. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de ELT.”

Gecompliceerd

De bouw van de hoofdspiegel is spannend, zo vertelde astronoom en directeur-generaal van ESO, Tim de Zeeuw, vorig jaar aan Scientias.nl. “Het is een heel gecompliceerd systeem. De hoofdspiegel bestaat uit 798 segmenten en die moeten samen een perfecte spiegel vormen.”

Met de bouw van de grootste optische/nabij-infraroodtelescoop ter wereld is ESO nog wel even zoet: naar verwachting zal de telescoop pas in 2024 de ogen openen. Maar als dat gebeurt, mogen we grootse dingen verwachten. Zo zal de telescoop richting geven aan de zoektocht naar buitenaards leven, door de atmosferen van verre exoplaneten uit te pluizen. Ook zal deze naar verwachting lichtbronnen aan de rand van het zichtbare heelal kunnen waarnemen en dus dingen uit het begintijd van het universum kunnen zien. “De ELT is (…) goed voor een aantal decennia grensverleggend onderzoek,” aldus De Zeeuw.