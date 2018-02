En dat terwijl hij al wel het vermogen had om het vaste land te betreden.

Onderzoekers hebben ontdekt dat de laatste gemeenschappelijke voorouder van haaien en zoogdieren 400 miljoen jaar geleden al onder water liep. Een opvallende ontdekking, want dat is zo’n 50 miljoen jaar voordat landdieren hun eerste voetstapjes op het aardoppervlak deden.

Kleine rog

Het vermogen om op het land te lopen was dus al miljoenen jaren aanwezig voordat het eerste viervoetige dier voet aan wal zette. De onderzoekers deden deze conclusie nadat ze de bewegingen, genexpressie en functies van de kleine rog bestudeerden. De kleine rog komt voor in kustwateren en leeft dichtbij de zeebodem. “Men veronderstelde dat het zenuwstelsel dat nodig is om te kunnen lopen uniek is voor landdieren die ongeveer 380 miljoen jaar geleden voor het eerst het land op gingen,” zegt co-auteur Catherine Boisvert. “Maar ons onderzoek heeft aangetoond dat de kleine rog en sommige oer-haaien al dat neurale netwerk hadden.”

Zenuwstelsel

De bevindingen zijn gebaseerd op beelden waarop embryo’s van de kleine rog te zien zijn die over de bodem van een tank ‘lopen’. Hun zenuwimpulsen werden vervolgens geregistreerd. Ook de genexpressie in de zenuwen van de vinnen werden getest en vergeleken met zoogdieren en kippen. Hieruit blijkt dat de kleine rog een vergelijkbaar zenuwstelsel heeft als een viervoetig dier. Daarnaast blijkt dat dezelfde genen die gevonden zijn in de kleine rog nog steeds aanwezig zijn in het DNA van de huidige spookhaaien en kathaaien.

Bekijk hieronder hoe de kleine rog door de tank ‘wandelt’!



Volgens de onderzoekers zijn de bevindingen erg belangrijk. “De kleine rog zou een goed model kunnen worden om de ontwikkeling van het zenuwstelsel beter te gaan begrijpen,” stelt Boisvert. “Daarnaast zou het ook meer informatie kunnen onthullen over de ziekten die ermee gepaard gaan.”