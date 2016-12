De eerste zonneweg voor auto’s ligt in het dorpje Tourouvre-au-Perche in Normandië (Frankrijk). De één kilometer lange weg bestaat uit 2.880 fotovoltaïsche panelen.

De zonneweg wordt ‘Wattway’ genoemd en is een Franse uitvinding van het bedrijf Colas en INES (Franse Nationale Instituut voor Zonne-energie). In Tourouvre-au-Perche rijden dagelijks 2.000 voertuigen over de zonneweg. Het experiment met de zonneweg gaat twee jaar duren. Na deze periode weten Colas en INES hoeveel groene energie een kilometer Wattway oplevert.

De verwachte dagelijkse output is 767 kilowattuur stroom, wat neerkomt op 280 megawattuur stroom per jaar. Dit is voldoende energie om de straatverlichting in heel Tourouvre-au-Perche aan te houden. Dat is een aardige prestatie, want in dit dorpje wonen 3.400 mensen. Of deze doelstelling gehaald gaat worden is vooral afhankelijk van het weer.

Er zijn ook tegenstanders van Wattway. Zo kost de aanleg van de weg vijf miljoen euro. Dit betekent dat de energie die deze weg produceert dertien keer duurder is dan zonne-energie van panelen op daken van gebouwen. Logisch, want Wattway is minder efficiënt, omdat er een dikke laag silicium op de panelen ligt. Deze laag voorkomt dat zwaar vrachtverkeer de weg stuk rijdt.

Overigens is dit niet de eerste zonneweg ter wereld. Die eer gaat naar SolaRoad: het zonnefietspad in Krommenie (Noord-Holland). Dit eerste wegdek dat zonlicht opvangt en omzet in energie is in 2014 aangelegd.