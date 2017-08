Ontdek in nog geen minuut dat klimaatverandering een feit is en werkelijk iedereen ermee te maken heeft.

Talloze papers zijn erover vol geschreven: de opwarming van de aarde. En hoewel onderzoeksgegevens onomstotelijk aantonen dat het een écht en wereldwijd probleem is, kan het voor ons leken toch nog best lastig zijn om er grip op te krijgen. Want wat merken we daar in Nederland nu heel concreet van? Zoveel is er toch niet veranderd? En als we al een verandering zien, vragen mensen zich vaak hardop af in hoeverre die dan geassocieerd moet worden met klimaatverandering. Kortom: klimaatverandering is best ingewikkeld.

Trend

Maar een nieuw animatie geeft je wat meer grip op de zaak door in beeld te brengen hoe de jaarlijkse gemiddelde temperatuur zich in landen wereldwijd tussen 1900 en 2016 ontwikkeld heeft. Te zien is dat de temperaturen misschien niet elk jaar een stapje hoger uitvallen, maar in plaats daarvan een beetje variëren. Temidden van die variaties openbaart zich echter een duidelijke trend: de landen worden stuk voor stuk warmer. En niet zo’n klein beetje ook.

NASA

De prachtige en ontzettend heldere animatie is het werk van Antti Lipponen, onderzoeker aan het Finse Meteorologische Instituut. Hij maakte de animatie op basis van gegevens verzameld door NASA.

De conclusies

De belangrijkste conclusies die je op basis van deze animatie kunt trekken? De aarde warmt op. En elk land op aarde heeft ermee te maken. En daarmee is het dus een probleem van ons allemaal. En ons aller opdracht om dat probleem op te lossen. Sommigen kijken daarbij hoopvol naar het Parijse klimaatakkoord, maar dat is nog altijd niet veel meer dan een serie beloftes. Bovendien trekken onderzoekers ernstig in twijfel of het in dit stadium überhaupt nog mogelijk is om de in het Parijse klimaatakkoord beloofde beperking van de opwarming te bewerkstelligen.

Terwijl politici bakkeleien, laat deze animatie overduidelijk zien dat de opwarming van de aarde gewoon doorgaat. Wie de laatste jaren een beetje opgelet heeft, weet dat natuurlijk allang. Zo was 2016 het warmste jaar ooit gemeten en werden eind 2016 recordbrekend hoge temperaturen op de Noordpool gemeten. En in januari 2017 moesten onderzoekers concluderen dat ze nog nooit zo weinig zee-ijs op de poolwateren hebben zien rusten. Ondertussen smelten gletsjers wereldwijd en kwijnt ook de Groenlandse ijskap weg.