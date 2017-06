Het betekent dat de liften zich verticaal en horizontaal kunnen bewegen en dat meerdere liften een liftschaft kunnen delen.

De lift werd in 1854 uitgevonden. En sindsdien is er aan het concept eigenlijk vrij weinig veranderd. Nog altijd zorgen kabels ervoor dat liften in een liftschaft op en neer bewegen. Maar die aanpak voldoet eigenlijk niet meer. Het aantal mensen dat in een stad woont, neemt namelijk rap toe. Om al die mensen te kunnen herbergen, worden er steeds meer en steeds hogere flats gebouwd. En dat betekent dat mensen steeds vaker van een lift gebruik maken en er ook steeds vaker op moeten wachten. Nu kunnen die wachttijden eigenlijk alleen maar verkort worden door meer liften te installeren, maar dat gaat weer ten koste van de broodnodige (woon)ruimte. De lift was dan ook hard toe aan een update. En die heeft de lift nu gekregen.

Geen kabels

Een Duits bedrijf heeft namelijk een lift ontwikkeld die geen gebruik maakt van kabels en daardoor in staat is om zowel verticaal als horizontaal te bewegen. En dankzij die bewegingen kunnen meerdere liften een schacht delen. En dat betekent weer dat de tijd die je op een lift moet wachten enorm verkort wordt.

Met magneten

Maar hoe krijg je een lift zonder kabels de lucht in? Men maakt gebruik van lineaire motoren, die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor magneetzweeftreinen. De lift beweegt zich voort op rails die dienst doen als deze lineaire motoren, waarbij magnetische velden gebruikt worden om de liften te versnellen. Als een lift op een verdieping arriveert, kunnen die rails een slag draaien, waarna de lift zich horizontaal verplaatst (en ruimte ontstaat voor andere liften). Het betekent heel concreet dat de deuren van deze liften veel vaker voor je neus open zullen gaan, ook al zijn er in het betreffende gebouw minder liftschachten te vinden dan in een vergelijkbaar gebouw met traditionele liften.

De lift wordt binnenkort geïnstalleerd in een gebouw in Berlijn. Daar zal het systeem uitgebreid getest worden. En als het aan de ontwikkelaars ligt, houdt het daar niet op. Ze hopen dat de lift in de toekomst niet alleen in flatgebouwen te vinden is, maar ook ingezet kan worden om mensen naar metrostations te brengen.

tye