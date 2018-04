Algen zijn de boosdoener.

Op de Groenlandse ijskap bevindt zich de zogenoemde ‘Dark Zone’: een gebied dat honderden kilometers groot is en zich duidelijk onderscheidt van de omringende ijskap. De Dark Zone is namelijk – zoals de naam al doet vermoeden – veel donkerder. En onderzoekers vragen zich al een tijdje af hoe dat komt. In het blad Nature Communications komen onderzoekers nu met een veelbelovende hypothese op de proppen. “Wat wij aantonen, is dat de Dark Zone bedekt is met een laag van stof en roet wat donkergekleurde algen weer van voedsel voorziet,” aldus onderzoeker Alun Hubbard. “En dat is de belangrijke oorzaak van de donkere kleur.”

Drones

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze naar de Dark Zone afreisden om deze te bestuderen. Om er zeker van te zijn dat het stukje van de Dark Zone dat zij bestudeerden representatief was voor de rest van het gebied, zetten ze drones in die het complete gebied gedetailleerd bekeken. “Dit stelde ons in staat om alle verschillende oppervlaktetypes en onzuiverheden in de gehele Dark Zone te karakteriseren,” stelt Hubbard.

Smelt

Meer inzicht in de Dark Zone is belangrijk, omdat deze van invloed is op het smelten van de Groenlandse ijskap. De Dark Zone bevindt zich in de zogenoemde ablatiezone. Dit is het deel van de ijskap waar meer ijs smelt dan erbij komt. En hoe donkerder deze ablatiezone is, hoe meer zonlicht deze absorbeert en hoe sneller het ijs smelt. “Het feit dat een groot deel van de westelijke flank van de Groenlandse ijskap donker is geworden, betekent dat er vijf keer meer ijs smelt dan wanneer het oppervlak sneeuwwit was,” legt Hubbard uit.

Algen lijken daar dus een zeer grote rol in te spelen. Wanneer de temperatuur maar ietsje stijgt en er op de ijskap vloeibaar water komt te staan, kunnen algen er al snel uit de voeten. “Algen hebben voedingsstoffen nodig, in feite stof, organisch koolstof en water,” legt Hubbard uit. “In de zomer zijn die volop voorhanden en beginnen de algen te bloeien. Omdat algen donker van kleur zijn, versterken ze de Dark Zone.” Het resultaat? De ijskap absorbeert in dit gebied nog meer zonlicht, waardoor er nog meer smelt plaatsvindt.