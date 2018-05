De volgende Marsrover krijgt gezelschap van een kleine helikopter. Deze helikopter gaat Mars vanuit de lucht vastleggen.

De helikopter zat al een tijdje in de pijpleiding. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft nu toch budget vrijgemaakt om het luchtvaartuig te realiseren.

Mars Helikopter weegt 1,8 kilo en heeft twee roterende bladen. Deze twee bladen zijn samen goed voor 3.000 omwentelingen per minuut. In vergelijking: op aarde draaien de rotoren van helikopters gemiddeld 250 tot 600 keer per minuut.

De helikopter heeft zonnepanelen om de lithium-ion-accu’s op te laden. Daarnaast is het beestje voorzien van een mechanisme om zichzelf warm te houden. Het kan ’s nachts aardig koud zijn op de rode planeet.

Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet?

De missie is spannend. Het is namelijk de vraag of de helikopter wel van de grond komt. De atmosfeer van Mars is ongeveer honderd keer dunner dan die van de aarde. Dit betekent dat de atmosfeer net boven het Marsoppervlak ongeveer even ijl is als de aardse atmosfeer op een hoogte van 30.000 meter. Zo hoog vliegen helikopters nooit.

Autonome vluchten

De helikopter vliegt zelfstandig. Er zit dus niemand achter de knoppen. Wel ontvangt de helikopter commando’s van Mission Control op aarde, bijv. welke route gefotografeerd moet worden. Als de accu’s volledig zijn opgeladen, zal hij het luchtruim kiezen.

Mars2020 De afgelopen decennia heeft NASA verschillende rovers naar Mars gestuurd. Maar geen enkele rover had zoveel camera’s als het exemplaar dat in 2020 naar Mars vertrekt. De Mars 2020-missie wordt namelijk uitgerust met 23 camera’s

De eerste vluchten

De eerste maand worden er vijf vluchten gepland. De eerste vlucht is vrij simpel: de helikopter gaat exact drie meter omhoog en blijft dertig seconden in de lucht hangen. De weken daarna worden de afstanden steeds groter. Uiteindelijk moet het beestje een paar honderd meter afleggen en zal hij ongeveer 90 seconden boven het Marsoppervlak blijven.

Pionier?

Als alles goed gaat, dan worden er in de toekomst misschien meer helikopters naar Mars en andere manen en planeten gestuurd.

Nog drie jaar geduld

Mars 2020 wordt in 2020 gelanceerd en komt in februari 2021 aan bij de rode planeet.