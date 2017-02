In een gefossiliseerde rib van de dino zijn eiwitten en waarschijnlijk restjes dinosaurusbloed teruggevonden.

Dat schrijven Canadese en Taiwanese onderzoekers in het blad Nature Communications.

Bijzonder

Het is zeker niet voor het eerst dat onderzoekers rode bloedcellen en eiwitten terugvinden in de gefossiliseerde botten van een dinosaurus. Dat gebeurde in 2015 bijvoorbeeld ook al eens. Wat deze nieuwe vondst zo bijzonder maakt, is de leeftijd van de eiwitten en restjes bloed. De dinosaurus waarin de eiwitten en restjes bloed zijn aangetroffen, leefde zo’n 195 miljoen jaar geleden. En daarmee zijn de eiwitten zo’n 100 miljoen jaar ouder dan de oudste eiwitten die ons tot voor kort bekend waren.

Lufengosaurus

De onderzoekers ontdekten de eiwitten toen ze zich bogen over een gefossiliseerde rib van een plantenetende dinosaurus. Het gaat om een dino uit het geslacht Lufengosaurus. De dinosaurus leefde vele miljoenen jaren geleden in wat nu China is.

Eiwitten en restjes bloed

De eiwitten bevonden zich in de vasculaire kanalen van de rib. Oftewel op de plek waar in een levend organisme de bloedvaten en zenuwen te vinden zijn. Behalve de eiwitten troffen de onderzoekers er ook restjes dinosaurusbloed aan. De restjes hebben er waarschijnlijk mede voor gezorgd dat de eiwitten zo goed bewaard zijn gebleven.

Klonen

De eiwitten en restjes bloed kunnen ons meer vertellen over de dinosaurus, maar maken zeker niet de weg vrij voor het klonen van Lufengosaurus. DNA is namelijk maar een kort leven beschoren.

De vondst bewijst maar weer eens dat eiwitten veel langer behouden kunnen blijven dan gedacht. Tevens tonen de onderzoekers aan dat dergelijke eiwitten op niet-invasieve wijze opgespoord kunnen worden. Dat wil zeggen dat de fossiele resten daarbij niet kapot hoeven te worden gemaakt en ook het gevaar van besmetting – waarbij onderzoekers onbewust zelf sporen achterlaten die vervolgens onterecht aan de dinosaurus worden toegewezen – niet op de loer ligt.