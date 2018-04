Dat suggereert een nieuw onderzoek.

Steeds meer mensen stappen over op een elektrische of hybride auto. En dat heeft artsen aan het denken gezet. Want wat doen die auto’s met pacemakers: de beroemde apparaatjes die het hartritme bewaken en zo nodig met wat stroomstootjes weer op de rit brengen?

Elektrische auto

We weten dat dergelijke apparaten flink verstoord kunnen worden door elektromagnetische velden. Deze kunnen ervoor zorgen dat een pacemaker geen of juist onterecht stroomstootjes afgeeft. Of zelfs tot een herprogrammering van het apparaatje leiden. Tijdens het gebruik en opladen van elektrische auto’s kunnen dergelijke elektromagnetische velden ontstaan, maar tot voor kort was onbekend of deze ook een bedreiging vormen voor de pacemaker. Een internationaal team van onderzoekers heeft echter de proef op de som genomen en concludeert in het blad Annals of internal Medicine dat de pacemaker niet negatief beïnvloed lijkt te worden door de elektrische auto.

Experiment

De onderzoekers verzamelden 108 mensen met een pacemaker en lieten ze plaatsnemen in een elektrische auto. Tijdens het experiment werd gebruik gemaakt van de vier meest populaire elektrische auto’s van dit moment: de BMW i3, Nissan Leaf, Tesla Model 85S en Volkswagen e-up!. De proefpersonen zaten voorin, terwijl de auto op een soort lopende band reed, waarbij een maximaal elektromagnetisch veld werd gegenereerd. Ook bleven de proefpersonen in de auto zitten terwijl deze werd opgeladen. Tijdens het experiment werd met een ECG de hartfunctie van de proefpersonen in de gaten gehouden. Ondertussen werd ook de kracht van het magnetisch veld in en net buiten de auto gemeten.

De onderzoekers konden geen bewijs vinden dat de elektromagnetische straling de pacemakers verstoorde. Verder bleek de kracht van het magnetische veld in de auto zeer beperkt te zijn. De onderzoekers denken dat het te maken heeft met het feit dat fabrikanten al maatregelen treffen om de computers aan boord van de auto tegen elektromagnetische straling te beschermen. En daar zouden ook de apparaten op en in de gebruiker van de auto van profiteren.