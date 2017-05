Blijkbaar kan de aanname dat hoge bergen alleen kleine bomen herbergen, van tafel.

Wetenschappers bestudeerden 195 stukken bos in de afgelegen Morobe-provincie. De hoogte waarop deze stukken bos lagen, liep uiteen van 50 meter (nabij de kust) tot 3100 meter. Op grotere hoogte (tussen de 2400 en 3100 meter) kwamen de onderzoekers voor een verrassing te staan. Daar troffen ze namelijk heel hoge bomen aan. Eén van de hoogste exemplaren was zo’n 41 meter hoog.

Opmerkelijk

Het is opmerkelijk. Want in andere delen van de wereld worden bomen op 2400 tot 3100 meter maar zelden hoger dan 15 meter. “Op dit moment wordt gedacht dat hoge bergen kleine bomen voortbrengen,” vertelt onderzoeker Michelle Venter. “Maar wij hebben meer dan vijftien boomfamilies geïdentificeerd die 30 tot 40 meter hoog kunnen worden en op extreme hoogte staan.” Het wijst er sterk op dat hoge bergen tóch hoge bomen kunnen herbergen. “Het onderzoek dwingt ons mogelijk om opnieuw na te denken over wat een ideale omgeving is voor heel hoge bomen,” stelt onderzoeker John Dwyer.

Mistig

De omstandigheden hoog in de bergen van Nieuw-Papoea-Guinea doen een beetje denken aan de omstandigheden in gematigde kustgebieden elders ter wereld, alwaar we de hoogste bomen ter wereld aantreffen. “Denk aan de mistige mid-westkust van de VS, waar de epische grote kustmammoetbomen staan,” vertelt Venter.

Voor zover we nu weten, is een 115,8 meter hoge kustmammoetboom de grootste boom ter wereld. De boom staat in Californië. De op één na hoogste boom vinden we in Tasmanië en is zo’n 99,8 meter hoog. De recordbrekend hoge bomen bevinden zich in gebieden die tot zo’n 1000 meter hoogte gelegen zijn en dus aanzienlijk lager liggen dan de bossen die onderzoekers nu in Papoea-Nieuw-Guinea hebben bestudeerd. “Geloof het of niet, maar waarom en hoe bomen zo groot worden, is nog steeds een onderzoeksvraag en hoe deze hoge oude bomen stand houden, weten we nog altijd niet,” vertelt onderzoeker Michael Bird. “Grote bomen zijn vatbaar voor veel bedreigingen, van ziekte tot klimaatverandering en vanwege hun omvang en leeftijd passen ze zich niet zo gemakkelijk aan aan een snel veranderende, door mensen aangepaste omgeving.”