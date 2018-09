De munten stammen uit de nadagen van de beroemde Romeinse keizers.

Archeologen ontdekten de munten tijdens onderzoek in Teatro Cressoni, te vinden in de Italiaanse stad Como. “We weten op dit moment nog niet welke historische en culturele waarde de vondst precies heeft,” erkent Alberto Bonsoli, de Italiaanse minister van cultuur.

De munten werden aangetroffen in een soort vaas met een vrij bijzondere vorm. Inmiddels zijn 27 van de munten wat uitgebreider bestudeerd. Ze lijken uit de vijfde eeuw na Christus te stammen. Maar er wachten nog veel meer munten op vervolgonderzoek; op foto’s is te zien dat de vaas rijkelijk gevuld is. Een deel van de munten ligt zelfs netjes opgestapeld. En niets wijst erop dat deze muntjes al eeuwen op ontdekking wachten; ze glimmen je nog tegemoet.

Centinaia di monete d'oro della tarda epoca imperiale sono state rinvenute in pieno centro a #Como, in un recipiente in pietra ollare di forma inedita. “Una scoperta che mi riempie di orgoglio” ha detto il ministro @BonisoliAlberto pic.twitter.com/ff6ep38gtG — MiBAC (@_MiBAC) 7 september 2018

De vondst spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Want van wie waren deze munten? En hoe is deze schat honderden jaren geleden in de vergetelheid geraakt? Archeologen hopen daar natuurlijk een antwoord op te vinden. Ondertussen gaan de opgravingen in het gebied door. Ook wat dat betreft zijn de verwachtingen – zeker na de vondst van deze rijkgevulde vaas – hooggespannen.