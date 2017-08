Met een lengte van zo’n 3,5 meter is het de grootste ichthyosaurus die tot op heden beschreven is.

De fossiele resten van de ichthyosaurus werden al in de jaren negentig van de vorige eeuw voor de kust van Somerset ontdekt. En verdwenen vervolgens – zonder bestudeerd te zijn – in een Duitse museumcollectie. Even leek het erop dat we nooit meer iets van het gigantische zeereptiel zouden vernemen. Tot onderzoekers er in 2016 hun oog op lieten vallen. Ze besloten de ichthyosaurus te bestuderen en het resulteert in bijzondere ontdekkingen.

Herontdekt

Zo blijkt het met een lengte van 3 tot 3,5 meter de grootste ichthyosaurus te zijn die tot op heden is beschreven. “Het verbaast me dat exemplaren zoals deze nog steeds ‘herontdekt’ kunnen worden in museumcollecties,” merkt onderzoeker Dean Lomax op.

Zwanger

En niet alleen de lengte maakt de ichthyosaurus bijzonder. Het zeereptiel blijkt bovendien op het moment van haar dood zwanger te zijn geweest. En ook delen van de embryo zijn bewaard gebleven. Zo zijn onder meer een deel van de rugwervel, voorvin en ribben teruggevonden. De botten in kwestie zijn nog niet verbeend, wat erop wijst dat deze embryo nog volop in ontwikkeling was toen de moeder stierf. Dat wordt onderschreven door de lengte van de wervelkolom: deze is nog geen zeven centimeter lang. De ichthyosaurus is pas de derde zwangere ichthyosaurus die is teruggevonden. Dat maakt de vondst volgens de onderzoekers extra speciaal.

Ichthyosaurussen leefden miljoenen jaren geleden in de wateren op aarde. Ze doen een beetje denken aan zwemmende dinosaurussen, maar het zijn zeereptielen die lang voordat de eerste dino ontstond al op aarde te vinden waren. De zeereptielen stierven zo’n 90 miljoen jaar geleden uit.