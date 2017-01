De otter – die zo’n 6,24 miljoen jaar geleden leefde – woog zo’n vijftig kilo en was ongeveer net zo groot als een moderne wolf.

En daarmee is het één van de grootste otters die ooit zijn ontdekt, zo stellen onderzoekers in het blad The Journal of Systematic Paleontology. De otter heeft de naam Siamogale melilutra gekregen.

Schedel en onderkaak

Onderzoekers ontdekten de resten van de otter in de Yunnan-provincie in China. Het is een bijzondere ontdekking, omdat er zoveel van de otter is teruggevonden. De onderzoekers stuitten op een vrijwel complete schedel, onderkaak, gebit en diverse andere elementen van het skelet van het dier.

CT-scans

“Hoewel de schedel ongelofelijk compleet is, was deze gedurende het proces van fossilisatie plat gedrukt,” vertelt onderzoeker Denise Su. De botten waren zo kwetsbaar dat Su en collega’s deze niet konden gebruiken om de schedel te reconstrueren. “In plaats daarvan hebben we een CT-scan gemaakt en de schedel virtueel gereconstrueerd.” Uit die reconstructie blijkt dat de enorme otter naast otter-achtige ook das-achtige kenmerken heeft.

De onderzoekers hopen dat de resten van S. melilutra meer inzicht geven in de evolutie van otters. Maar voor nu levert de ontdekking vooral veel vragen op. “Waarom werd deze soort zo groot?” vraagt Su zich hardop af. “Hoe beïnvloedde zijn omvang zijn bewegingen op het land en in het water? En de belangrijkste vraag: welke voordelen had zijn omvang?” Hopelijk kunnen die vragen in een nader onderzoek naar S. melilutra beantwoord worden.