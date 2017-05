Veel schade was niet het resultaat van de aardbeving zelf, maar van lawines.

Dat concludeert een internationaal team van onderzoekers, waaronder een wetenschapper van de Universiteit Utrecht. Ze bogen zich over de aardbeving die in april 2015 grote delen van midden-Nepal vernietigde en bijna 9000 levens eiste.

Langtanvallei

Eén van de getroffen gebieden was de Langtanvallei. Hier kwamen zo’n 350 mensen om het leven. De onderzoekers verzamelden meteorologische data en dronebeelden van het gebied. De analyse wijst uit dat er kort voor de aardbeving een uitzonderlijke hoeveelheid sneeuw was gevallen.

Lawines

Veel van de uiteindelijke schade in het gebied werd niet aangericht door de aardbeving zelf, maar door een door de aardbeving veroorzaakte lawine. De kracht van deze lawine was vier groter dan aanvankelijk werd gedacht, zo schrijven de onderzoekers in het blad Natural Hazards and Earth System Science.

“Ongeveer driekwart van de lawine die neersloeg op Langtang bestond uit sneeuw,” vertelt onderzoeker Koji Fujita. “De overgebleven kwart bestond uit gletsjerijs en puin.” Zo’n zes maanden na de beving is de Langtangvallei nog steeds bedekt met puin. Onderzoeker Walter Immerzeel vertelt hierover: “In de vallei is een kunstmatige puingletsjer ontstaan die niet snel zal smelten. Door rotsen, stenen en puin die er door de aardbeving later bovenop zijn beland, kan het ijs niet smelten en het kan nog jaren duren voordat de vallei weer gletsjervrij is.”