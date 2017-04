De spin is als hij zijn poten strekt zo’n 10 centimeter groot. En een beetje giftig.

Een internationaal team van onderzoekers ontdekte de spin in het bergachtige gebied net buiten La Paz in Baja California Sur (een staat in Mexico). “Het eerste bewijs dat we voor deze soort vonden, was een gedumpt exoskelet in de scheuren van een rots,” vertelt onderzoeker Jim Berrian. “Het exoskelet was abnormaal groot.”

Groot

Tijdens vervolgonderzoek ontmoetten Berrian en collega’s dan voor het eerst een levend exemplaar. “Toen ik deze spinnen voor het eerst zag, was ik erg onder de indruk van hun grootte,” vertelt onderzoeker Maria Luisa Jimenez. Jimenez is een expert op het gebied van spinnen die in Baja California Sur leven. “In al die jaren dat ik spinnen die op het schiereiland leven, verzamel heb ik nog nooit zo’n grote spin gezien. Ik verwachtte dan ook dat dit een nieuwe soort was.”

Nieuwe soort

Een uitgebreid onderzoek toont nu aan dat de reusachtige spin de wetenschap inderdaad tot voor kort onbekend was. Sterker nog: de spin is zo anders dan alle spinnen die we kennen dat onderzoekers er een nieuw geslacht voor in het leven hebben geroepen: Califorctenus. De spin gaat voortaan door het leven onder de naam Califorctenus cacachilensis.

Beetje giftig

De spin behoort tot de familie der kampspinnen. Binnen deze familie treffen we ook de zeer agressieve en giftige Braziliaanse zwerfspin aan. Ook C. cacachilensis is giftig. Maar de mens heeft weinig te vrezen. “Bijna alle spinnen zijn giftig, maar slechts weinigen zijn gevaarlijk voor mensen,” stelt Berrian. “Ik werd gebeten terwijl ik met een levende Califorctenus cacachilensis bezig was en ik leef nog. We hebben de giftigheid van het gif niet bestudeerd, maar de meeste kamspinnen zijn niet zo gevaarlijk als de Braziliaanse zwerfspin.

Regelmatig ontdekken onderzoekers nieuwe soorten spinnen. Maar slechts zelden zijn ze zo groot. Op dit moment zijn ons zo’n 1,1 miljoen soorten insecten en spinnen bekend. Sommige onderzoekers schatten dat er nog 2 tot 5 miljoen soorten op ontdekking wachten.