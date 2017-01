De valleien bieden warm oceaanwater de kans om aan de onderzijde van de gletsjers te ‘knabbelen’.

De valleien bevinden zich in de zeebodem onder enkele enorme gletsjers die in de Amundsenzee uitkomen. De valleien zijn waarschijnlijk tijdens koude perioden in het verleden door ijs uitgekerfd, zo schrijven de onderzoekers in het blad Geophysical Research Letters. “Op basis van ons onderzoek hebben we nu een veel beter beeld van wat zich onder deze enorme gletsjers – die zich in een kwetsbaar deel van West-Antarctica bevinden – verbergt,” vertelt onderzoeker Romain Millan.

Valleien

Het onderzoek onthult een diepe vallei onder de Pine Island-gletsjer (zie kader) en een iets minder diepe vallei onder de Thwaites-gletsjer. Deze kanalen zijn honderden tot wel 1000 meter dieper dan gedacht. Daarnaast ontdekten de onderzoekers twee compleet nieuwe valleien onder de Crosson- en Dotson-ijsplaten. Deze kanaaltjes beginnen zo’n 1200 meter onder de ijsmassa, maar naderen de ijsmassa op sommige plekken in het geval van Crosson tot wel 500 meter en in het geval van Dotson tot wel 750 meter.

Warm oceaanwater

De ontdekking van deze diepe valleien is belangrijk, zo legt Millan uit. “Het geeft meer inzicht in het toekomstige lot van deze gletsjers en de mogelijke invloed die warm oceaanwater heeft.” Want de valleien bieden warm oceaanwater de kans om onder de gletsjers door te dringen en het ijs van onderaf te laten smelten.

Als de gletsjers in dit deel van Antarctica compleet zouden verdwijnen, zou dat resulteren in een extra zeespiegelstijging van zo’n 1,2 meter, zo benadrukken de onderzoekers. Maar er is ook goed nieuws. Zo wijst de topografie van de zeebodem erop dat het warmste oceaanwater de gletsjers niet via deze kanalen kan bereiken.