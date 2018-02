De orbiter die hun signalen doorzet naar de aarde, kampt met een technisch probleempje.

Afgelopen donderdag ging de Mars Reconnaissance Orbiter in standby-modus nadat deze een onverwachts lage acculading detecteerde, zo laat NASA weten. Onduidelijk is nog wat er precies mis is. En terwijl de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie dat uitzoekt, doet de orbiter het rustig aan. Dat betekent dat deze momenteel geen wetenschappelijk onderzoek doet en tevens geen doorgeefluik vormt voor de rovers op het oppervlak van Mars.

Accu’s

De Mars Reconnaisance Orbiter draait op zonne-energie. In tijden van schaduw wordt deze echter aangedreven door twee accu’s die tegelijkertijd gebruikt worden en normaliter een vrijwel identieke lading hebben. Maar eind vorige week ging er dus iets mis. Projectmanager Dan Johnston legt uit dat momenteel nog uitgezocht wordt, waar het precies misging. “Zo kunnen we het gedrag van de accu’s beter begrijpen en meer manieren vinden om ze in de toekomst te managen.”

Vertrouwen

NASA hoopt dat de Mars Reconnaissance Orbiter zo snel mogelijk weer ingezet kan worden om signalen van de rovers door te zetten naar de aarde en vice versa. Maar dan wil de ruimtevaartorganisatie eerst wel vertrouwen hebben in de orbiter. En dat kan nog wel enkele dagen duren. Zodra het contact met de rovers hersteld is, kan de orbiter ook zijn eigen wetenschappelijke onderzoek weer oppakken. Zo was de orbiter nog druk bezig met het vinden van geschikte landingsplaatsen voor toekomstige missies naar Mars.

De Mars Reconnaissance Orbiter is al een oudje: het ruimtevaartuig cirkelt al sinds 2006 rond de rode planeet. De missie moest oorspronkelijk zeker twee jaar duren, maar is al vijf keer verlengd. Toch wil dat niet zeggen dat de orbiter gemakkelijk gemist kan worden. Het ruimtevaartuig speelt immers een cruciale rol voor de huidige en toekomstige rovers op Mars.