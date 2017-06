Vorig jaar concludeerden wetenschappers dat de gemiddelde maximale levensduur van een mens een plafond had bereikt van 115 jaar. Biologen trekken deze conclusie in twijfel.

Onderzoekers Bryan G. Hughes en Siegfried Hekimi schrijven in het wetenschappelijke vakblad Nature dat er geen bewijs is dat het plafond van de maximale levensduur is bereikt. “Als zo’n maximum wel bestaat, dan hebben wij mensen dit nog niet bereikt of is het nog niet geïdentificeerd”, zegt Hekimi.

“Als we de huidige trend doortrekken, dan zien we dat de maximale en gemiddelde levensduur verder toeneemt”, vervolgt Hekimi. De afgelopen honderd jaar is de gemiddelde levensverwachting flink toegenomen en dat geldt eigenlijk ook voor de maximale levensduur van de honderdjarigen. Wie de statistieken in het paper in Nature bekijkt, kan niet anders concluderen dan dat de maximale levensduur nog steeds stijgt.

Blazen we straks 150 kaarsjes uit?

Stel dat de stijging in de maximale levensduur lineair stijgt, dan is de maximale levensduur van een mens in het jaar 2300 zo’n 150 jaar. Toch kunnen wetenschappers niet aangeven of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De tijd zal het leren. Het kan zijn dat er al eerder een plafond wordt bereikt (bijv. bij 125 jaar) of dat de levensduur juist exponentieel toeneemt door de uitvinding van een verjongingskuur.

Kritiek

De kritiek was eigenlijk wel te verwachten. NRC-journalist Hester van Santen legde vorig jaar tekortkomingen in het paper bloot. Veel wetenschappers reageerden woedend op het feit dat het wetenschappelijke vakblad Nature het paper had gepubliceerd. De auteurs van het paper uit 2016 leggen alle kritiek naast zich neer. Zij gaven aan dat zij nog steeds achter hun eigen conclusies staan en dat de maximale leeftijd in 1997 de topgrens bereikte van 115 jaar.

Glazen bol

“Het is lastig om te zeggen waar het heen gaat”, zegt Hekimi. “Driehonderd jaar geleden leefden veel mensen heel kort. Als ik toen tegen ze zou kunnen zeggen dat de levensverwachting van mensen in de toekomst honderd jaar is, dan zouden mensen dit heel gek vinden.” Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de levensverwachting deze eeuw blijft stijgen. Maar hoe snel dat gaat, of dat in een rechte of kromme lijn gebeurt en hoeveel mensen uiteindelijk de 100 gaan halen, het blijft koffiedik kijken.