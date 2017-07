“Ik heb zojuist mondeling toestemming gekregen om een hyperlooptunnel aan te leggen van New York naar Washington”, reageert Elon Musk op Twitter.

Met deze beslissing lijkt de hyperloop echt te komen. In 2013 kwam Musk met een nieuw idee: supersnel passagierstransport in een luchtdrukbuis. Het idee is om speciale capsules door een buis te laten reizen waarin deze nauwelijks luchtweerstand ondervinden. Hierdoor kunnen enorme snelheden – van zo’n 1200 kilometer per uur – worden behaald. Met dergelijke snelheden zou een reisje van Leeuwarden naar Parijs nog maar een half uurtje duren.

Inmiddels heeft Musk overal fans en ambassadeurs. Onlangs opende in Nederland de eerste hyperloop-testfaciliteit. Toch lijkt het eerste traject niet in Europa te komen, maar in de Verenigde Staten. Musk heeft gesprekken met de Amerikaanse overheid en alles lijkt op de rails.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20 July 2017

Van Washington naar New York in 19 minuten

De tunnel begint in New York en gaat via Philadelphia en Baltimore naar Washington. Per stad komen er tien of meer toegangsliften, waar mensen in en uit de tunnel kunnen. In totaal duurt een ritje van New York naar Washington 29 minuten. De trein bereikt een maximumsnelheid van 1.200 kilometer per uur.

Dat is een groot verschil met traditionele vervoersmiddelen. Wie de trein pakt van Washington naar New York is bijna drie uur onderweg. Een autorit duurt ongeveer vier uur, als er geen files zijn.

Optimistisch

“Het duurt nog wel even voordat we schriftelijke toestemming krijgen, maar ik ben optimistisch dat dit snel gaat gebeuren”, aldus Musk op Twitter. Hij roept Amerikanen op om lokale en landelijke politici te benaderen. “Laat hen weten dat je graag een hyperlooptraject wil. Het maakt een groot verschil als ze van je horen.”