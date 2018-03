Maar je hoeft niet bang te zijn dat hij op je hoofd landt; het object zal compleet in de atmosfeer verbranden.

Misschien vraag je je nu af waarom er een discobal uit de ruimte komt vallen. Het antwoord is simpel: omdat wij ‘m daar naartoe hebben geschoten. Het object – officieel Humanity Star genoemd – werd in januari 2018 gelanceerd en in een baan rond de aarde geplaatst en moest daar zeker tot het najaar blijven. Maar dat gaat niet lukken; de aantrekkingskracht van de aarde is te groot en Humanity Star zal naar verwachting vandaag nog naar beneden komen zetten.

Doel

Humanity Star is een project van Rocket Lab, een Amerikaans bedrijf dat zich richt op het lanceren van kleine satellieten. “De Humanity Star is ontworpen om een symbool aan de nachthemel te zijn dat mensen aanmoedigt om naar boven te kijken en na te denken over onze plek in het universum,” zo is op de website te lezen. Rocket lab lanceerde de bal tijdens een testlancering van één van haar raketten.

Introducing The Humanity Star – a bright, blinking satellite now orbiting Earth, visible to the naked eye in the night sky. Launched on #StillTesting, The Humanity Star is designed to encourage everyone to look up and consider our place in the universe. Website coming soon pic.twitter.com/wvIEcXelVk — Rocket Lab (@RocketLab) 24 januari 2018

De discobal

Dat de kunstmatige ster die ons allen aan het denken moest zetten oneerbiedig ook wel aangeduid wordt als een discobal, is goed te verklaren. Het 1 meter hoge, roterende object lijkt er met 76 lichtreflecterende spiegels namelijk sprekend op. “De Humanity Star was ontworpen om ietsje helderder te lijken dan de sterren en de zonnestralen net lang genoeg te reflecteren om de aandacht van mensen te trekken en ervoor te zorgen dat ze lang nadat de satelliet voorbij is nog naar de hemel kijken.”

Kritiek

Er klonk kort na de lancering van de discobal – met name vanuit de hoek van astronomen – felle kritiek op het projectje van Rocket Lab. Zo zou de discobal niets meer zijn dan ruimteafval dat in het slechtste geval in de weg zou zitten tijdens observaties. Bovendien achtten sommigen de discobal wat overbodig, aangezien er in de ruimte toch genoeg objecten zijn die – misschien nog wel veel effectiever – onze aandacht trekken: denk aan de maan, zon of het ISS. Daarnaast groeit de vrees dat dit – samen met de Tesla die rond de zon cirkelt – nog maar het begin is van een lange reeks aan marketingstunts die zich in de ruimte of in de nabije toekomst misschien zelfs op de maan ontplooien.

Wow. Intentionally bright long-term space graffiti. Thanks a lot, @RocketLab. https://t.co/jvYBvQGyW3 — Mike Brown (@plutokiller) 24 januari 2018

De marketingstunt van Rocket Lab komt in ieder geval zeer binnenkort ten einde. Volgens de laatste voorspellingen zal deze binnen zes uur de aardatmosfeer binnengaan om daar vervolgens in zijn geheel te verbranden.