De bouwer van het kunstwerkje – Hyperloop One – heeft nu voor het eerst foto’s vrijgegeven van de baan.

Op de beelden is een enorme buis te zien waardoor de Hyperloop-capsule – in theorie een revolutionair transportmiddel – moet gaan reizen. De buis heeft een diameter van 3,3 meter en is zo’n 500 meter lang.

Woestijn

De buis bevindt zich in de woestijn van Nevada, op zo’n 30 minuten afstand van Las Vegas. Het is volgens Hyperloop One ’s werelds eerste “full-system en full-scale Hyperloop-testaan, die bewijst dat het bedrijf in de positie is om de eerste werkende Hyperloop af te gaan leveren”.

Volgende stap

Het bedrijf hoopt binnenkort de testbaan in gebruik te gaan nemen. Het is een logisch vervolg op experimenten die Hyperloop One op ongeveer dezelfde plek een klein jaartje geleden uitvoerde. Toen testte het bedrijf de elektrische motor van zijn Hyperloop.

Snelle aanleg

De testbaan is in zo’n vijf maanden tijd gebouwd. Het bewijst volgens Hyperloop One dat dit transportsysteem heel snel kan worden aangelegd en – als de experimenten goed verlopen – snel de wereld kan gaan veroveren.

Werken aan de Hyperloop Musk heeft zelf niet de ambitie om de Hyperloop werkelijkheid te laten worden, maar vroeg mensen wereldwijd om met zijn plannen aan de gang te gaan. Hyperloop One is één van de bedrijven die aan deze oproep gehoor hebben gegeven. Naast het bedrijf zijn er ook nog studententeams – waaronder een team van TU Delft – die met het idee van Musk aan de slag zijn gegaan en Hyperloop-capsules hebben ontwikkeld.

De Hyperloop is een idee van SpaceX-baas Elon Musk. Het is een supersnel transportsysteem waarbij capsules – op ‘kussentjes van lucht’ door een buis met daarin een beperkte luchtdruk reizen. Hierdoor ervaren de capsules nauwelijks weerstand en kunnen ze – in theorie – een snelheid van zo’n 1220 kilometer per uur behalen. Met zo’n snelheid zou een tripje van Leeuwarden naar Parijs slechts een half uurtje duren.

De Hyperloop heeft – behalve de korte reistijd – nog meer voordelen. Zo zou de aanleg en het onderhoud van een Hyperloop-baan goedkoper zijn dan de aanleg van rails voor hogesnelheidstreinen. Ook verbruikt de Hyperloop weinig energie.