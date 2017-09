Onderzoekers stuiten op de oudste sporen van leven die tot op heden zijn ontdekt.

Wetenschappers van de universiteit van Tokyo ontdekten de sporen van leven in 3,95 miljard jaar oude gesteenten in Canada. In het gesteente troffen de onderzoekers grafiet aan dat daar door toedoen van biologische processen lijkt te zijn beland.

De oudste, overtuigende sporen van leven die ons tot voor kort bekend waren, werden in 2016 op Groenland teruggevonden en zouden zo’n 3,7 miljard jaar oud zijn.

Oudste

Het zou betekenen dat de onderzoekers hiermee de oudste sporen van leven die ons op dit moment bekend zijn, in handen hebben. Het grafiet is zeker 200 miljoen jaar ouder dan de oudste sporen van leven die onderzoekers eerder terug hebben gevonden (zie kader).

Schaars

Het is een bijzondere ontdekking. Bewijs voor de aanwezigheid van leven op een piepjonge aarde is schaars. Dat komt onder meer doordat gesteenten uit die tijd (zo’n 3,6 tot 4 miljard jaar geleden) schaars zijn en als onderzoekers ze al kunnen vinden, zijn ze vaak in slechte staat.

Omsloten

Dat het grafiet in de 3,95 miljard jaar oude Canadese gesteenten een biologische oorsprong heeft, leiden de onderzoekers af uit de isotopen in het grafiet. Ook denken ze zeker te weten dat het grafiet 3,95 miljard jaar geleden is ontstaan – en dus niet op een later moment – omdat het helemaal door de 3,95 miljard jaar oude gesteenten omsloten is.

Volgens de onderzoekers moet het mogelijk zijn om middels dit grafiet meer te weten te komen over de scheikundige processen die zich dankzij primitieve levensvormen op de jonge aarde afspeelden. En zo kunnen we ook weer meer informatie vergaren over die primitieve levensvormen zelf.