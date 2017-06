Het machtige ringenstelsel is niet opgewassen tegen de kleine maantjes die zich tussen de ringen door een weg banen.

Als je het ringenstelsel van Saturnus van een afstandje bekijkt, ben je ongetwijfeld onder de indruk. Zo groot. Zo machtig. Het lijkt wel onaantastbaar. Maar niets is minder waar. Want tussen deze machtige ringen begeven zich manen die deze machtige ringen letterlijk in beroering brengen. En nee, dat is niet alleen weggelegd voor de machtig grote exemplaren. Ook de kleine maantjes zetten de ringen naar hun hand.

A-ring

Dat blijkt ook wel uit een foto van ruimtesonde Cassini die NASA nu heeft vrijgegeven. De foto wordt grotendeels gevuld door de A-ring. En in die ring zien we verschillende rimpels, veroorzaakt door manen.

F-ring

Helemaal rechts zien we de smalle F-ring. En in die ring zitten kinkjes en klontertjes. Het is deels te wijten aan interacties tussen de deeltjes waaruit de ring bestaat en deels aan het maantje Prometheus.

Daphnis

Cassini maakte de foto eind maart. De sonde was toen zo’n 101.000 kilometer van Saturnus verwijderd. Eerder trakteerde de ruimtesonde ons ook al op adembenemende foto’s van maantje Daphnis dat een fikse invloed heeft op de machtige ringen om zich heen.

Ruimtesonde Cassini cirkelt alweer heel wat jaren om Saturnus heen en heeft in die tijd prachtige foto’s en grootse ontdekkingen gedaan. Nu nadert echter het einde van deze prachtige ruimtemissie. In september zal de sonde opdracht krijgen om zich in de atmosfeer van Saturnus te boren. Maar voor die tijd zal de sonde ons ongetwijfeld nog regelmatig met mooie foto’s en bijzondere ontdekkingen verrassen. Op dit moment is Cassini namelijk bezig met het verkennen van onontgonnen gebied: de komende maanden duikt de sonde herhaaldelijk in het gat tussen Saturnus en zijn ringen (zie het filmpje hieronder).