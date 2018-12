Deze krater is het jaarrond gevuld met ijs.

Een witte kerst; het zit er dit jaar waarschijnlijk niet in. Dan maar wegdromen bij plaatjes van besneeuwde bergtoppen, bevroren meren en… de Korolev-krater op Mars! ESA heeft met behulp van de HRSC-camera aan boord van het Mars Express-ruimtevaartuig deze prachtige krater op beeld vastgelegd. En zoals de foto onthult, is deze krater altijd wit.

Waterijs

De Korolev-krater is 82 kilometer breed en bevindt zich hoog op het noordelijk halfrond van Mars. De kraterbodem ligt ongeveer twee kilometer onder de rand. Het hele jaar door is de krater gevuld met een 1,8 kilometer grote heuvel waterijs. Deze koepelvormige afzetting vormt een gletsjer met ongeveer 2200 kubieke kilometer ijs. Ter vergelijking: dat is ongeveer vijftig keer het volume van de Bodensee en is qua grootte vergelijkbaar met het Canadese Great Bear Lake.

Geen vloeibaar water

Op dit moment is er geen vloeibaar water op Mars, wel is er een aanzienlijke hoeveelheid ijs. De twee poolkappen van de planeet bestaan uit een mengsel van koolstofdioxide en waterijs die qua verhouding, afhankelijk van het seizoen, sterk variëren. In de winter wordt er een laag koolstofdioxide-ijs (droogijs) gevormd, wat vervolgens in de zomer weer sublimeert en overgaat van vast naar gas.

Koudeval

Zoals gezegd ligt er dus het jaarrond waterijs in de Korolev-krater. Dit komt door de zogeheten ‘koudeval’. De lucht boven het ijs koelt af en daalt, waardoor deze als een laag koude lucht boven het ijs blijft hangen, als een soort schild. Omdat lucht een slechte warmtegeleider is, beschermt dit het ijs tegen de omgeving waardoor het ijs dus permanent koud blijft.

De Mars Express-missie werd op 2 juni 2003 gelanceerd en bereikte Mars vervolgens zes maanden later, op Eerste Kerstdag. Over een paar dagen houdt de satelliet de rode planeet dus al vijftien jaar gezelschap. En wat is een beter kerstcadeau dan een prachtige foto van het bijzondere Martiaanse landschap?