Op de foto schittert een ijzige krater.

had nogal enige tijd nodig om zich in een cirkelvormige baan rond de rode planeet te nestelen . Dat is vorige maand echter gelukt. Naar verwachting kan de sonde binnenkort dan ook beginnen met het echte werk: wetenschap bedrijven.

Getest

Voor het zover is, moeten de instrumenten aan boord van de orbiter echter uitgebreid getest worden. En dat geldt ook voor de camera, oftewel het Colour and Stereo Surface Imaging System (kortweg CaSSIS). De camera werd op 20 maart geactiveerd en maakte op 15 april de foto hiernaast.

Krater

Op de foto zien we een veertig kilometer lang segment van de Korolov-krater. Deze krater bevindt zich hoog op het noordelijk halfrond van Mars. Het heldere materiaal dat je op de kraterrand ziet rusten, is ijs. “We waren echt heel tevreden over hoe goed deze foto – met het oog op de belichting – gelukt is,” aldus onderozeker Antoine Pommerol. “Het laat zien dat CaSSIS een enorme bijdrage kan leveren aan het onderzoek naar koolstofdioxide en watercycli op Mars.”

Onderzoek

De Trace Gas Orbiter zal met name onderzoek gaan doen naar gassen die in zeer kleine concentraties in de Marsatmosfeer te vinden zijn. Je moet dan onder meer denken aan methaan en andere gassen die kunnen getuigen van biologische of geologische activiteit. De camera zal uiteindelijk gebruikt worden om de bronnen van die gassen op het oppervlak van Mars te vereeuwigen.

De Trace Gas Orbiter reisde niet alleen naar Mars. De orbiter ging vergezeld door de Schiaparelli-lander. Deze lander crashte echter op het oppervlak van Mars en moest als verloren worden beschouwd. De lander en orbiter waren gebouwd en gelanceerd door ESA en Roscosmos. Ze vormen de opmaat voor een tweede ExoMars-missie die bestaat uit een rover die Marsmateriaal gaat verzamelen dat uiteindelijk terug moet worden gebracht naar de aarde.