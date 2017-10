Op de 2,3 gigapixelfoto vechten ontelbaar veel sterrenstelsels om de aandacht.

Op de foto schittert het Fornax-cluster. Het is volgens ESO “één van de rijkst en dichtstbijzijnde samenscholingen van sterrenstelsels in de Melkweg”. Het cluster bestaat uit ontelbaar veel sterrenstelsels. Sommige van die stelsels zijn slechts een stipje op de foto. Anderen treden meer op de voorgrond.

Eén van de sterrenstelsels die de aandacht trekt, is NGC 1316. Het sterrenstelsel heeft een veelbewogen leven achter de rug. Zo is het ontstaan door het samensmelten van meerdere kleine sterrenstelsels. Die samensmeltingen hebben niet alleen de structuur van het stelsel op de schop genomen, maar ook geleid tot een instroom van gas waar het superzware zwarte gat in het hart van NGC 1316 wel raad mee weet.

NGC 1316 is in de ogen van onderzoekers ook interessant omdat het vier supernova’s van type Ia herbergt. Deze supernova’s kunnen gebruikt worden om de afstand tussen ons en het sterrenstelsel te bepalen. In dit geval komt die afstand uit op zo’n 60 miljoen lichtjaar.

De prachtige opname van NGC 1316 en omgeving is gemaakt door de VLT Survey Telescope in Chili.