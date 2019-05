De microben overleven onder omstandigheden zoals die waarschijnlijk lang geleden op Mars voorkwamen.

Onderzoekers togen naar het hydrothermale systeem van Dallol, te vinden in het noorden van Ethiopië. “Dit is een exotische, op meerdere manieren extreme omgeving met organismen die gek moeten zijn op hoge temperaturen, hoge zoutgehaltes en een heel lage pH willen ze kunnen overleven,” stelt onderzoeker Felipe Gómez.

Leven

De onderzoekers bestudeerden zoutafzettingen afkomstig van deze hydrothermale bronnen en ontdekten daarin kleine, bolvormige structuren. Nader onderzoek wees uit dat de structuren – die zeer koolstofrijk zijn – een biologische oorsprong hebben.

Extreme omstandigheden

De micro-organismen zijn zo’n 20 keer kleiner dan de gemiddelde bacterie. De afzettingen waarin ze zijn aangetroffen zijn door water met een temperatuur van zo’n 89 graden Celsius afgezet. Het water is met een pH-waarde van zo’n 0,25 bovendien extreem zuur. Maar de microben laten zich daardoor dus niet uit het veld slaan. “Vervolgonderzoek is nodig om te achterhalen hoe deze nanobacteriën in zo’n extreme omgeving overleven,” aldus de onderzoekers in hun paper.

Het onderzoek geeft niet alleen meer inzicht in de grenzen van het leven op aarde – dat blijkt veel meer te kunnen verduren dan gedacht – maar heeft ook implicaties voor de zoektocht naar leven op Mars. Volgens wetenschappers zijn de hydrothermale bronnen van Dallol in meerdere opzichten te vergelijken met hydrothermale systemen die lang geleden op Mars – bijvoorbeeld in de door Marsrover Spirit bezochte Gusev-krater – actief waren.