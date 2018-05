Maar niet eerder dan 2032.

De Europese ruimtevaartorganisatie gaat drie nieuwe concept-missies in de steigers zetten. Eén ervan zal in 2032 gelanceerd worden. En misschien is het wel de EnVision-missie: een missie die leidt naar het kwaadaardige zusje van de aarde, Venus.

Venus en de aarde

Venus heeft grofweg dezelfde structuur en omvang als de aarde. En toch ziet deze er vandaag de dag heel anders uit dan onze planeet. Op Venus is sprake van een uit de hand gelopen broeikaseffect, waardoor de temperaturen er oplopen tot wel 465 graden Celsius.

De komende jaren zullen de drie missies – die geselecteerd zijn uit in totaal 25 voorstellen vanuit de wetenschappelijke wereld – verder worden uitgedacht. In 2021 zal ESA er vervolgens eentje kiezen. En die missie wordt dan werkelijkheid. Het zal uiteindelijk niet meevallen een keuze te maken, want de missies lopen nogal uiteen:

– Theseus: tijdens deze missie gaat men op jacht naar uitbarstingen van gammastraling. Dergelijke uitbarstingen kunnen ontstaan tijdens een supernova-explosie, maar ook als een stervende ster ineenstort en transformeert tot een neutronenster of zwart gat. Theseus belooft niet alleen hedendaagse uitbarstingen te monitoren, maar onderzoek te doen naar uitbarstingen die gedurende de complete levensduur van het universum hebben plaatsgevonden en dan met name in de eerste 1 miljard jaar van het bestaan van het heelal. Zo moeten we meer te weten komen over de levenscyclus van de eerste sterren in het universum. Het draagt naar verwachting bij aan een beter begrip van hoe het universum is ontstaan en uit welke bouwstenen – die tijdens supernova-explosies verspreid werden – het is opgebouwd.

– Spica: tijdens deze missie – die ESA in samenwerking met de Japanse ruimtevaartorganisatie opzet – hopen onderzoekers meer te weten te komen over de oorsprong en evolutie van sterrenstelsels, sterren, planeten én het leven zelf. Daartoe zal er een zeer gevoelig instrument gebouwd worden dat onderzoek gaat doen op infrarode golflengtes en dus in staat is om dwars door de stofwolken die normaliter in de kraamkamers van sterren rondhangen, te zien.

– EnVision: deze missie voert naar Venus. Het doel: achterhalen waarom Venus – een planeet die in zoveel opzichten op de aarde lijkt, toch niet uitgegroeid is tot een leefbare planeet. EnVision kan gezien worden als een vervolg op de succesvolle Venus Express-missie die sterk gericht was op Venus-atmosfeer. EnVision zal onder meer onderzoek gaan doen naar de huidige en vroegere geologische activiteit op Mars en uitzoeken in hoeverre die geologische activiteit van invloed is op de atmosfeer. Ook zal het oppervlak van de planeet gedetailleerder dan ooit in kaart worden gebracht.

Wanneer ESA een missie kiest, is dat de vijfde zogenoemde Medium Class Mission. De andere vier missies zijn de Solar Orbiter, Euclid, Plato en Ariel. Deze worden in het komende decennium gelanceerd en richten zich op de zon (Solar Orbiter), donkere materie en donkere energie (Euclid) en exoplaneten (PLATO en ARIEL).