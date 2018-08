En wel door deze foto.

Het was best even schrikken toen het team achter Marsrover Curiosity deze foto onder ogen kreeg. Op de foto dook namelijk een vreemd object op dat niet op Mars leek thuis te horen. De astronomen doopten het ‘Pettegrove Point Foreign Object Debris‘ en hielden hun hart vast: dit zou toch geen onderdeel van Curiosity zijn?

ChemCam

Er was maar één manier om daar achter te komen: Curiosity moest het onderzoeken. En dat deed de rover met behulp van zijn ChemCam. Met behulp van een laserstraal kan dit instrument vanaf een geringe afstand de samenstelling van het object vaststellen. De resultaten kwamen net voor het weekend binnen en het Curiosity-team kon opgelucht ademhalen, zo schrijft onderzoeker Brittney Cooper. “We ontdekten dat het een heel dunne schilfer gesteente was, dus we kunnen allemaal rustig slapen vannacht: Curiosity is niet aan het vervellen!”

Gaatjes

Het is zeker niet voor het eerst dat Curiosity zijn team laat schrikken. Een paar jaar geleden werden in de wielen van de rover al enkele gaten ontdekt. De rover bleek sneller te slijten dan gedacht en vanaf dat moment werd er nog beter nagedacht over de route van de rover. Oppervlakken die de wielen nog verder beschadigen zouden, worden gemeden. En recent kreeg NASA de boor – een belangrijk instrument van Curiosity – niet meer aan de praat. Ook dat probleem werd uiteindelijk verholpen.

niet voldoende energie opwekken om in contact te komen met de aarde en/of onderzoek te doen . Hoewel de stofstorm aan het afzwakken is, verwacht NASA dat het nog wel een paar weken kan duren voor Opportunity – als deze de stofstorm overleefd heeft – contact zoekt met de aarde. Recente beelden gemaakt door Marsrover Curiosity (zie hiernaast) lijken dat te onderschrijven. Te zien is dat het ook in de Gale-krater – waar Curiosity momenteel onderzoek doet – nog bijzonder stoffig is.