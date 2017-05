Astronomen hebben de atmosfeer van exoplaneet HAT-P-26b geanalyseerd. Dit is een warme Neptunus-achtige planeet, die op een afstand van 437 lichtjaar om een oude ster draait. Uit de analyse blijkt dat deze exoplaneet een relatief primitieve atmosfeer heeft.

Dit betekent dat er nauwelijks zware elementen te vinden zijn in de atmosfeer van HAT-P-26b. In deze atmosfeer troffen onderzoekers voornamelijk alleen waterstof en helium aan. Verder concluderen de astronomen dat er sporen van water te vinden zijn op HAT-P-26b, al is deze buitenaardse wereld geen waterwereld. Ook zijn er vrijwel geen wolken gespot op deze zogenoemde exo-Neptunus.

Lage metalliciteit

En dat is opvallend, want Neptunus en Uranus zijn ongeveer even zwaar als deze exoplaneet, maar deze planeten in ons zonnestelsel hebben wel atmosferen met twintig keer zoveel zwaardere metalen als HAT-P-26b. Qua metalliciteit (de hoeveelheid zware elementen in de atmosfeer) lijkt deze exoplaneet veel meer op Jupiter, die ongeveer twee tot vijf keer zoveel zware elementen heeft als de zon. Wetenschappers denken daarom dat HAT-P-26b op een andere manier is ontstaan dan de twee buitenste gasplaneten in ons zonnestelsel. Mogelijk vormde HAT-P-26b zich heel dicht bij de moederster of is deze exoplaneet relatief laat geboren. Misschien is het wel een combinatie van deze twee factoren.

Niet volgens het boekje

“We zijn pas begonnen met het onderzoeken van atmosferen van verre Neptuniaanse planeten,” vertelt onderzoeker Hannah Wakeford van NASA’s Goddard Space Flight Center. “Toch vinden we nu al een voorbeeld van een exoplaneet waarbij de atmosfeer niet volgens het boekje is ontwikkeld. Dit voorbeeld is de reden waarom ik het leuk vind om de atmosferen van buitenaardse werelden te verkennen.”

Planeetovergang

Wetenschappers hebben de atmosfeer van HAT-P-26b geanalyseerd tijdens een planeetovergang. Tijdens een planeetovergang schuift een planeet voor de moederster langs. Een klein deel van het sterrenlicht wordt geblokkeerd, terwijl een fractie van het sterrenlicht door de atmosfeer van de planeet reist. Bepaalde golflengten worden door de atmosfeer gefilterd. Wetenschappers kijken naar de vingerafdruk van het sterrenlicht en kunnen op die manier achterhalen wat de chemische samenstelling van een buitenaardse atmosfeer is.

Diversiteit

“Er is sprake van veel diversiteit in de atmosferen van dit soort exoplaneten”, concludeert onderzoeker David K. Sing van de universiteit van Exeter. “Dat is een beetje de trend van de afgelopen jaren. Wetenschappers worden continu verrast door al die verschillen.”