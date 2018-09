Tijdens de heen- en terugreis alleen al blijken ze aan flink wat straling te worden blootgesteld.

De eerste bemande missie naar Mars komt steeds dichterbij. Zo lijkt de kans groot dat de eerste Marskolonist ergens in de jaren dertig van deze eeuw voet aan de grond zet op de rode planeet. Echter gaat dit niet zonder de enige risico’s. Zo laat ESA weten dat een astronaut tijdens de heen- en terugreis (van in totaal één jaar) blootgesteld wordt aan ten minste 60% van de totale stralingsdosis die gedurende zijn hele carrière wordt aanbevolen.

Stralingsrisico

“Een van de zaken waar we rekening mee houden bij het plannen en ontwerpen van langdurige bemande missies naar Mars, is het stralingsrisico,” zegt onderzoeker Jordanka Semkova. Zo is de straling waaraan Marsreizigers worden blootgesteld honderden malen groter dan waar mensen in dezelfde tijd op aarde mee worden geconfronteerd. Daarnaast is de dosis meerdere malen groter dan voor astronauten die op ISS werken. “Onze resultaten laten zien dat de astronauten alleen al door de reis zelf aan een aanzienlijke hoeveelheid straling worden blootgesteld.” De straling speelt ook op Mars een grote rol, omdat de planeet een dunne atmosfeer en zwak magnetisch veld heeft. Langdurig op het oppervlak vertoeven, is dan ook nu nog geen optie.

De gegevens over de hoeveelheid straling werden verzameld door de ExoMars Trace Gas Orbiter. Dit ruimtevaartuig werd in 2016 gelanceerd. Hoewel zijn primaire doel is om de martiale atmosferische gassen te meten – en uit de doeken te doen welke gerelateerd kunnen zijn aan actieve geologische of biologische processen – deinst hij er ook niet voor terug om meer informatie over de straling te verzamelen. Zo leverde de Liulin-Mo dosimeter van de Fine Resolution Epithermal Neutron Detector (FREND) gegevens over de stralingsdosis tijdens de zesmaandelijkse reis van de orbiter naar Mars.

Een soortgelijke sensor zal er op de ExoMars 2020 worden bevestigd. Deze zal de straling vanaf het oppervlak van Mars meten. Daarnaast worden de bevindingen uit deze studie gebruikt om stralingsmodellen te maken. Hierdoor kan het stralingsrisico beter worden ingeschat voor bemanningsleden op toekomstige verkenningsmissies.