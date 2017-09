Astronomen hebben de Hubble-ruimtetelescoop gebruikt om de wolk van waterstofgas rondom een exoplaneet te observeren. Door deze wolk lijkt de exoplaneet op een komeet.

Exoplaneet GJ 436b is ongeveer even groot als Neptunus. De wolk rondom deze exoplaneet werd in 2015 al ontdekt. Toen slaagden astronomen er niet in om de volledige wolk rondom dit object te observeren. Wel voorspelden ze de vorm van de wolk. Dankzij nieuwe observaties zijn deze voorspellingen bevestigd. De resultaten zijn verschenen in het wetenschappelijke vakblad Astronomy & Astrophysics.

De exoplaneet draait iedere drie dagen om zijn moederster. De afstand tussen GJ 436b en de ster is zo klein, dat de exoplaneet bloot wordt gesteld aan veel straling. Hierdoor is de planeet al een flink deel van zijn waterstofrijke atmosfeer verloren. Deze waterstof blijft om de planeet hangen.

Een monster

De gaswolk absorbeert UV-straling van de ster, waardoor Hubble de wolk kan observeren. “We staan versteld van de grootte van deze wolk”, zegt professor David Ehrenreich van de universiteit van Geneve. Zo blijkt de exoplaneet een komeetachtige staart te hebben met een lengte van tientallen miljoenen kilometers.

Wanneer je de planeet in zichtbaar licht bekijkt, zie je de wolk niet. “Maar wanneer je het ultraviolette oog van Hubble op het systeem richt, vindt er een transformatie plaats: de planeet verandert in een monster!”

Voldoening

Het is natuurlijk fijn dat de voorspellingen uit 2015 ook daadwerkelijk zijn uitgekomen. “Ik kreeg grijze haren van het analyseren van de observaties”, geeft student Baptiste Lavie toe. “Natuurlijk geeft het voldoening om te zien dat de wolk van waterstof echt bestaat, zoals we hadden voorspeld. We weten nu namelijk ook hoe deze wolk is ontstaan.”

Dit krijgt nog een staartje

De onderzoekers denken dat veel meer exoplaneten komeetachtige staarten hebben. Die worden de komende jaren vast ontdekt.