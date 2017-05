Wetenschappers van de Lehigh universiteit hebben een nieuwe exoplaneet gevonden, die net zo licht is als piepschuim.

De exoplaneet draait om een ster op een afstand van 320 lichtjaar van de aarde. “Deze opgepompte exoplaneet is veertig procent groter dan Jupiter, maar weegt vijf keer minder dan de grootste planeet van ons zonnestelsel”, zegt astronoom Joshua Pepper.

De exoplaneet KELT-11b draait in minder dan vijf aardse dagen om zijn moederster, zo schrijven de onderzoekers in het paper in het wetenschappelijke vakblad The Astronomical Journal. De moederster – KELT-11 – is bijna door zijn gasvoorraad heen en transformeert langzaam in een rode reus. De astronomen verwachten dat KELT-11b binnen een paar honderd miljoen jaar wordt verorberd door de bejaarde ster.

Snuffelen aan exoatmosferen

Omdat de moederster zo ontzettend helder is, is het relatief makkelijk om de atmosfeer te analyseren van KELT-11b. De komende tien jaar kunnen er nieuwe telescopen worden ingezet, waardoor het mogelijk is om te snuffelen aan buitenaardse atmosferen. Op die manier leren we meer over hoe exoplaneten zijn ontstaan en of er leven mogelijk is. Na het analyseren van de atmosferen van grote gasplaneten nabij felle sterren, zoals KELT-11b, kunnen astronomen doorgaan naar kleinere gasplaneten en uiteindelijk naar aardachtige exoplaneten.

KELT

De exoplaneet is ontdekt door de Kilodegree Extremely Little Telescope. KELT bestaat uit twee kleine robottelescopen in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Iedere avond scannen de telescopen de nachthemel en meten zij de helderheid van vijf miljoen sterren. Wanneer het sterrenlicht regelmatig iets dimt, dan komt dit mogelijk doordat een planeet voor de ster langs beweegt en een deel van het licht van de ster tegenhoudt.