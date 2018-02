Astronomen hebben een exoplaneet met een zeer langgerekte baan gevonden. Niet eerder werd er een exoplaneet met een vergelijkbare afwijkende baan gevonden bij een zware ster.

HD 76920 b is ongeveer vier keer zo zwaar als Jupiter en draait in 416 dagen om de ster HD 76920. De excentriciteit van de omloopbaan is 0.86. Een omloopbaan die precies cirkelvormig is, heeft een excentriciteit van 0. Een omloopbaan met een excentriciteit van 1 is een parabool. Wanneer de excentriciteit hoger dan 1 is, dan is er sprake van een hyperbool en draait een object dus niet om een ster. Zo heeft ‘Oumuamua – de interstellaire bezoeker die momenteel door het zonnestelsel reist – een excentriciteit van 1,2.

Er is waarschijnlijk geen leven op HD 76920 b, want de reis rondom de moederster is geen pretje te noemen. Als de afstand het kleinst is tussen moederster en planeet, dan bedraagt de afstand slechts vier keer de radius van de moederster. De exoplaneet scheert dus vlak langs het oppervlak van de hete ster. Ruim 200 dagen later is de afstand tot de moederster ruim 300 miljoen kilometer. In vergelijking: Mars is 228 miljoen kilometer van de zon verwijderd. Dat is nogal een verschil.

Ontstaan

Hoe komt deze exoplaneet aan zijn bijzondere baan? Een makkelijke verklaring is dat de baan wordt beïnvloedt door een tweede ster, alleen hebben onderzoekers deze begeleider nog niet gevonden. Daarom denken wetenschappers dat HD 76020 b op zijn huidige plek is beland na interacties met andere planeten in het systeem.

Waarheen leidt de weg?

De ster HD 76920 zwelt op. Dit – in combinatie met getijdenwerking – zorgt ervoor dat de instabiliteit van de baan van de exoplaneet toeneemt. Daarom denken onderzoekers dat de planeet over honderd miljoen jaar door de moederster wordt verorberd.