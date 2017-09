Observaties van ruimtetelescoop Hubble onthullen dat de planeet vrijwel geen licht reflecteert.

Onderzoekers bestudeerden de albedo van WASP-12b – dat is de hoeveelheid licht die de exoplaneet reflecteert – om meer te weten te komen over de samenstelling van de atmosfeer van de exoplaneet. En dat leverde dus een verrassing op. “De gemeten albedo van WASP-12b is hooguit 0.064,” vertelt onderzoeker Taylor Bell. “Dat is een extreem lage waarde.” Het zou betekenen dat de planeet donkerder is dan vers asfalt.

WASP-12b

WASP-12b bevindt zich op zo’n 1400 lichtjaar afstand van de aarde en draait om de zonachtige ster WASP-12A. De planeet heeft een straal die bijna twee keer zo groot is als die van Jupiter en staat zeer dicht bij de moederster. Hierdoor heeft de ster een enorme invloed op WASP-12b: de planeet is door de aantrekkingskracht van de ster ovaalvormig en gloeiendheet: aan de dagzijde van de planeet zou de temperatuur rond de 2600 graden Celsius liggen.

Verklaring

Die hoge temperatuur kan waarschijnlijk verklaren waarom de planeet zo weinig licht reflecteert. “Er zijn andere hete Jupiters gevonden die ook opmerkelijk zwart zijn, maar die zijn veel koeler dan WASP-12b. In het geval van die planeten is gesuggereerd dat dingen zoals wolken en alkalimetalen verantwoordelijk zijn voor de absorptie van licht.” Maar dat kan in het geval van WASP-12b niet de oorzaak zijn. “Omdat WASP-12b ongelofelijk heet is.” Door die hitte kunnen op de planeet geen wolken ontstaan en worden alkalimetalen geïoniseerd. Het is er zelfs zo warm dat waterstofmoleculen uiteenvallen in waterstofatomen die er weer voor zorgen dat de atmosfeer van de planeet zich gedraagt als die van een ster met een lage massa en dat leidt tot een laag albedo.

Het onderzoek onthult gelijk meer over de atmosfeer van WASP-12b. Zo zou deze bestaan uit waterstofatomen en helium. Tevens laat het onderzoek duidelijk zien dat de ene hete Jupiter de andere niet is. Eerder onderzoek naar de albedo van de hete Jupiter HD 189733b gaf bijvoorbeeld een heel ander beeld. Waar WASP-12b op geen enkele golflengte licht reflecteert, doet HD 189733b dat wel en dan vooral richting het blauwe deel van het spectrum, wat er weer op wijst dat deze planeet een diepblauwe kleur heeft.