De eerste vlucht van de monsterraket is volgens het boekje verlopen.

Grote vreugde bij SpaceX. Het ruimtebedrijf heeft vanavond voor het eerst de gloednieuwe Falcon Heavy-raket gelanceerd. En met succes: tegen ieders verwachtingen in – die van SpaceX-baas Elon Musk incluis, zie kader – is de lancering precies verlopen zoals gepland.

Het was geen moment saai tijdens de lancering. Want Musk had er voorafgaand aan vanavond geen doekjes om gewonden: er was een heel redelijke kans dat deze lancering mis zou gaan. Sterker nog: Musk vertelde eerder het al als winst te beschouwen als de raket überhaupt loskwam van het lanceerplatform en het platform vervolgens niet vreselijk zou beschadigen. En dus was het nagelbijten. Maar terwijl de woorden van Musk ongetwijfeld in het hoofd van al het SpaceX-personeel resoneerden, werd al snel duidelijk dat het een hele andere avond zou worden. De avond waarop Falcon Heavy met succes gelanceerd werd!

Landing

De raket ging ietsje later dan gepland – rond 21.45 uur Nederlandse tijd – de lucht in. Kort na de lancering kwamen de drie rakettrappen los van de raket en zetten de terugkeer naar de aarde in. En opnieuw wist SpaceX alle verwachtingen te overtreffen. Twee rakettrappen landden namelijk keurig op de daarvoor gecreëerde platforms op Cape Canaveral. Of de derde rakettrap ook heelhuids geland is, is op het moment van schrijven onbekend (de camera’s op het drijvende platform in de Atlantische Oceaan waar deze rakettrap op moest landen, vielen uit).

Bowie

Ondertussen haastte de lading van deze Falcon Heavy-raket – Musks rode Tesla Roadster – zich onder het genot van David Bowie’s ‘Life on Mars‘ naar een heliocentrische baan. De auto – met daarin een dummy die SpaceX liefkozend ‘Starman’ heeft gedoopt – zal zich in een baan rond de zon nestelen en kan daar in theorie duizenden jaren vertoeven.

Alleen de allang gepensioneerde Saturn V-maanraket en de Russische Energia waren krachtiger dan Falcon Heavy. De Falcon Heavy-raket kan zo’n 63.800 kilogram aan voorraden in een lage baan rond de aarde brengen en is krachtig genoeg om een lading van 16.800 kilogram en een lading van 3500 kilogram af te leveren op respectievelijk Mars en Pluto.

Op naar Mars!

Het moge duidelijk zijn: vanavond heeft SpaceX geschiedenis geschreven! Het bedrijf – dat pas in 2002 werd opgericht en in krap zestien jaar tijd al drie typen raketten (Falcon 1, Falcon 9 en de Falcon Heavy) en een ruimtevaartuig ontwikkelde – bezit nu de krachtigste draagraket op aarde (zie kader). In eerste instantie was het de bedoeling dat deze raket zou worden ingezet om twee ruimtetoeristen rond de maan te laten vliegen (mogelijk zelfs nog dit jaar). Maar er gaan geruchten dat dat van de baan is. SpaceX zou zulke grote sprongen maken in de ontwikkeling van de opvolger van de Falcon Heavy – de Big Falcon Rocket, kortweg BFR – dat deze waarschijnlijk op korte termijn al voor bemande vluchten kan worden ingezet. In dat geval wordt de monsterraket die vandaag in het middelpunt van de belangstelling stond, dus gepasseerd als het om bemande vluchten gaat.

