Dankzij de Falcon Heavy-raket wandelen er in de toekomst weer mensen op de maan. Elon Musk van SpaceX onthult dat deze raket over vier maanden wordt gelanceerd.

Op Twitter vraagt Johnny Grinter aan Elon Musk wanneer de Falcon Heavy gelanceerd wordt. “Binnen twee tot drie maanden zijn alle raketonderdelen bij Cape Canaveral”, reageert Elon Musk. “Ik verwacht dat de lancering een maand later plaatsvindt.”

De krachtigste raket op de markt

Ingenieurs van SpaceX werken al jaren aan de Falcon Heavy. Deze deels herbruikbare raket is straks de krachtigste beschikbare raket op de markt. Alleen de Saturn V-maanraket en de Russische Energia konden meer vracht vervoeren, maar deze raketten zijn met pensioen. De verwachting is dat NASA’s Space Launch System nog meer vracht kan vervoeren, maar het duurt nog wel een paar jaar voordat deze raket wordt gelanceerd.

Een rondje om de maan

In 2018 gebruikt SpaceX de Falcon Heavy-raket om twee ruimtetoeristen in een Dragon 2-capsule om de maan te laten vliegen. Helaas is nog onbekend om welk duo het gaat. Waarschijnlijk betalen ze enkele tientallen miljoenen euro’s per persoon, want een gemiddelde lancering met een Falcon Heavy-raket kost zo’n negentig miljoen dollar. Alles staat of valt met de eerstvolgende testvlucht. Als de lancering van de eerste Falcon Heavy-raket in september of oktober een groot succes is – laten we het hopen – dan zijn alle ogen gericht op de bemande maanmissie.

Mars-raket: de overtreffende trap

Overigens werkt SpaceX ondertussen aan een nog grotere raket, namelijk de zogenoemde Mars-raket. De Mars-raket kan 550.000 kilo tillen. Dat is tien keer meer dan de Falcon Heavy-raket. De reusachtige raket kan in één iets meer dan honderd passagiers naar Mars vervoeren. Het uiteindelijke doel van Musk is om de ticketprijs voor een enkeltje Mars onder de ton te krijgen.