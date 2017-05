Op het kiekje schittert Enceladus: een maan waarvan gedacht wordt dat deze wel eens leven kan herbergen.

De foto heeft iets mysterieus. We kijken tegen de zijde aan die op Saturnus gericht is en een klein beetje verlicht wordt door het licht dat Saturnus reflecteert. De rechterzijde van de planeet baadt ondertussen in het zonlicht, waardoor de vele breuken en groeven in het kilometers dikke pak ijs goed zichtbaar zijn.

Cassini

Ruimtesonde Cassini maakte de foto eind vorig jaar, maar NASA heeft deze nu pas vrijgegeven. Op het moment dat de foto gemaakt werd, was Cassini zo’n 168.000 kilometer van de 504 kilometer grote maan verwijderd.

Snoepwinkel

Enceladus spreekt tot de verbeelding. De maan van Saturnus is bedekt met een kilometers dik pak ijs. Maar onder dat ijs gaat hoogstwaarschijnlijk een vloeibare oceaan schuil. Onderzoekers achten het niet onmogelijk dat in die oceaan leven huist. Recent stelden onderzoekers dat de drie basisingrediënten voor leven – vloeibaar water, een energiebron voor metabolisme en de juiste chemische ingrediënten, te weten koolstof, fosfor, waterstof, stikstof, zuurstof en zwavel) bijna allemaal aanwezig zijn op Enceladus. Onderzoeker Hunter Waite noemde de maan “een snoepwinkel voor microscopisch leven”.

Of er ook echt leven is op de maan blijft onduidelijk. Want Cassini – de sonde die momenteel Saturnus en omgeving bestudeert – is niet in staat om leven op te sporen. Een goede reden om er op korte termijn een ruimtevaartuig naartoe te sturen dat dat wel kan. De ijskap die op de maan rust, heeft een gemiddelde dikte van 18 tot 22 kilometer. Maar op de zuidpool is deze dunner dan vijf kilometer. “Als Enceladus’ ondergrondse zee echt zo dicht aan het oppervlak ligt als deze studie suggereert dan kan een toekomstige missie naar deze maan die uitgerust is met een radarinstrument dat door het ijs heen kan ‘kijken’ de oceaan wellicht detecteren,” aldus onderzoeker Alice Le Gall eerder dit jaar.