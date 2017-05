Monoyer is de geestelijk vader van de dioptrie: een nog altijd gebruikte meeteenheid om de sterkte van brillenglazen aan te geven.

Vandaag is het 181 jaar geleden dat Monoyer ter wereld kwam. En daarom zet Google de wetenschapper vandaag in het zonnetje met een Google Doodle. Maar wie was hij eigenlijk precies?

Dioptrie

Monoyer werd op 9 mei 1836 in Lyon (Frankrijk) geboren. Hij ging studeren en werd oogheelkundige. In 1872 introduceerde hij de dioptrie. De dioptrie is een meeteenheid om de sterkte van glazen aan te geven en wordt nog altijd door opticiens gebruikt.

Oogkaart

Monoyer kwam daarnaast met een oogkaart die gebruikt kon worden om het gezichtsvermogen te beoordelen. In die oogkaart verstopte hij de letters van zijn naam (zie de afbeelding hieronder).

Misschien komt de Monoyer-oogkaart je niet zo bekend voor. Dat kan kloppen. Hoewel deze in grote delen van de wereld nog steeds gebruikt wordt, wordt in Nederland vaker een beroep gedaan op een oogkaart van eigen bodem: de Snellenkaart. Deze oogkaart werd ontwikkeld door de Nederlandse oogarts Herman Snellen en ongeveer gelijktijdig met de Monoyer-oogkaart gelanceerd.

Monoyer stierf in juli 1912. De professor werd 76 jaar oud.