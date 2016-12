Morgen is het kerst en dat betekent dat de feestdagen beginnen. Waarschijnlijk heb jij vandaag al een vrije dag. Tijd om even achterover te zitten en te genieten van deze 11 leuke feitjes over kerst. Deel jij deze weetjes morgen, wanneer je met vrienden en familieleden aan tafel zit?

#1 De kleinste kerstkaart is 200 bij 290 micrometer groot

De kleinste kerstkaart ter wereld is iets breder dan een menselijke haar. Het kerstkaartje past maar liefst 8.000 keer op een postzegel. Het piepkleine kaartje is in 2011 gemaakt door wetenschappers van de universiteit van Glasgow en is een knap staaltje nanotechnologie. “Je kunt ongeveer een half miljoen van dit soort kaartjes op een standaard A5-kerstkaart kwijt. Het schrijven van de kaarten zou wel een uitdaging zijn”, grapt onderzoeker David Cumming.

#2 In de toekomst geen witte kerst meer

Ieder jaar dromen we van een witte kerst, maar gaat het nog een keer gebeuren? Ja, vast wel, maar een witte kerst zal steeds zeldzamer worden. Zo genoten Nederlanders tussen 1981 en 2009 niet één keer van een witte kerst. De kans op een witte kerst is circa zeven procent en die kans zal de komende decennia dalen. “Voor een witte kerst heb je een aantal dingen nodig: kou, een oostenwind en vocht in de atmosfeer. In Nederland hebben we niet veel sneeuwwinters. En zeker in december valt er maar weinig sneeuw, omdat dat een relatief warme maand is.”, zegt Janneke Ettema van de Universiteit Twente. Kortom: een witte kerst is dus eigenlijk iets extreems. “En juist de extremen veranderen.” Dit betekent dat de sneeuwbedekking wereldwijd afneemt. “Voor een witte kerst moet je in de toekomst naar het noorden.”

#3 Er bestaat een Kersteiland

Ooit gehoord van het Kersteiland? Dit is een klein eilandje met een oppervlak van 135 vierkante kilometer. Het ligt in de Indische Oceaan en telt meer dan 1400 inwoners. Kersteiland is op Eerste Kerstdag ontdekt door kapitein William Mynors van de Royal Mary, vandaar de opvallende naam. Ditzelfde deed Jacob Roggeveen met Paaseiland, die op paaszondag 1722 op dit rotsachtige eiland arriveerde. Voor het ultieme kerstgevoel adviseren we om niet naar Kersteiland te gaan, maar eerder voor een kerstmarkt te kiezen.

#4 De eerste kerstruzie is al om 9:58 uur

De allereerste ruzie op eerste kerstdag vindt al voor tien uur ’s ochtends plaats. Dat blijkt uit een onderzoek onder 4000 Britse gezinnen. Vrede op aarde? Blijkbaar niet tijdens het ontbijt! Kinderen staan gemiddeld rond een uur of acht ’s ochtends op om cadeautjes uit te pakken. Rond tien uur zijn ze moe en/of opgewonden, terwijl ouders bezig zijn met het opruimen van cadeaupapier. Een ideale combinatie voor de eerste boze bui van een gestreste pa of ma. Omdat het hier om een Brits onderzoek gaat, is het heel goed mogelijk dat de eerste kerstruzie in Nederland later plaatsvindt. In de Lage Landen wordt kerst immers minder uitbundig gevierd dan in de Engelssprekende landen.

#5 Vrouwen vinden de kerstman aantrekkelijk

Wist je dat veel vrouwen de kerstman sexy vinden? Dit komt vooral door zijn machtspositie. De gezellige dikkerd houdt de economie draaiende. Daarnaast is hij vriendelijk tegen kinderen en ook dat vinden vrouwen aantrekkelijk. Tenslotte heeft de kerstman een vrouw: mrs Claus. Het feit dat hij monogaam is, maakt hem nog begeerlijker. “Andere vrouwen kunnen fantaseren over hoe het is om hem onder zijn sneeuwwitte baard te kietelen, maar de kerstman is een één-vrouw-man, een allround familieman, eentje die het zich kan veroorloven om zijn vrouw goed te behandelen en dat is de reden dat mevrouw Claus al eeuwenlang trouw aan zijn zijde blijft,” zegt onderzoeker Ross Whitehead.

#6 Kinderen geloven vanaf hun achtste jaar niet meer in de kerstman

Meestal worden kinderen rond hun achtste of negende levensjaar ‘ongelovig’. Hoe komt dit? Wetenschappers beweren dat kinderen het bestaan van de kerstman in twijfel trekken, wanneer zij onderscheid kunnen maken tussen onmogelijke en mogelijke gebeurtenissen. Dit is vanaf het achtste levensjaar. Vandaar dat jonge kinderen onmogelijke gebeurtenissen – bijv. de kerstman bezorgt alle cadeaus in één nacht of zwarte piet past door de schoorsteen – nog wel geloven, maar oudere kinderen niet. “De (resultaten, red.) suggereren dat sommige kinderen niet langer in de kerstman geloven, omdat ze een bepaald niveau van conceptueel begrip bereiken waarin de kerstman-mythe niet langer geloofwaardig lijkt,” zo schrijven de onderzoekers in hun paper.

#7 Kerstboom ziet er al 100 miljoen jaar hetzelfde uit

Toen dinosauriërs honderd miljoen jaar geleden over de aarde struinden, stonden er al kerstbomen. Daarnaast is het genoom in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Dit is opmerkelijk, omdat veel andere bomen en planten onder intense evolutionare druk staan. “Coniferen (de orde waaronder de dennenboom, spar en lariks vallen, red.) lijken al heel vroeg met hun omgeving in balans te zijn geraakt”, zegt onderzoeker Jean Bousquet. Er was dus geen druk om te evolueren. “Zelfs vandaag gedijen deze planten nog prima op een groot deel van onze aardbol en dan voornamelijk in koude klimaten.”

#8 Richt jouw kerstboom perfect in met deze formule

Moet je nog een kerstboom inrichten? Dan ben je aan de late kant. Het goede nieuws is dat je kunt profiteren van een handige formule, waarmee je precies kunt berekenen hoeveel ballen, lichtjes en slingers je in de boom moet plaatsen. De formule voor de perfect ingerichte kerstboom ziet er als volgt uit:

#9 De ster van Bethlehem heeft echt bestaan

De ster van Bethlehem – de ster uit het verhaal van de geboorte van Jezus – heeft mogelijk echt bestaan. Buiten de Bijbel noemen ook andere geschriften de verschijning van een heldere ster. Ook Chinese astronomen bevestigden dit rondom het begin van de jaartelling. Een mogelijkheid is dat twee of meer planeten zich omstreeks de geboorte van Christus dicht bij elkaar bevonden, namelijk Venus en Jupiter. Met het blote oog kon het lijken dat deze twee planeten dan één heldere ster vormden. De meeste astronomen denken dat een explosie van een ster de meest aannemelijke verklaring is.

#10 De rendieren waren vrouwtjes, niet mannetjes

In de meeste verhalen wordt de slee van de kerstman getrokken door acht rendieren. Deze rendieren kunnen ook vliegen. Wist je dat de rendieren waarschijnlijk vrouwtjes zijn? Dat schreven onderzoekers in 2014 in het blad Quaternary International. Ze onderzochten de resten van rendieren die tussen 50.000 en 10.000 jaar geleden leefden en in Polen werden aangetroffen. De resten van geweien bleken meestal niet aan mannetjes, maar aan vrouwtjes toe te behoren. Hoe komt dat? Mannetjes verloren vroeger eind november al hun gewei, terwijl de meeste vrouwtjes de geweien nog tot de lente droegen.

In het kader van duurzaamheid willen we dit artikel afsluiten met goed nieuws: de kerstverlichting van de toekomst verbruikt geen elektriciteit meer. En dat danken we aan het vuurvliegje. Vuurvliegjes geven licht, zonder dat daarbij elektriciteit komt kijken. Dit licht is helder, efficiënt en ontstaat door een chemische reactie tussen luciferine en luciferase. Wetenschappers zouden die lichtgevende functie dan ook maar wat graag kopiëren en ten bate van de mens inzetten. En het lijkt er nu op dat dat gaat lukken. Er zijn nog wel wat drempels , maar het geloof in de techniek is er. In de nabije toekomst zorgt een unieke coating voor licht, zonder dat daar een stekker of stopcontact bij komt kijken.